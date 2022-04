Radosław Sikorski otrzymał groźby śmierci. „Za***** cie ku***”

Radosław Sikorski ujawnił treść otrzymanego maila. Internauta grozi w nim politykowi Platformy Obywatelskiej. „Za***** cie ku***” (pisownia oryginalna – red.) – brzmi tytuł wiadomości. „Je**** zdradziecka ku*** anty-polska lepiej zakończ swoją działalność w trybie natychmiastowym. Pomagasz UPA, za to ku*** zginiesz. Zamorduje cię i zatłukę, tak by nikt cie nie poznał” – napisał autor.

Internauta zagroził Sikorskiemu, że będzie go torturował i zgwałci jego dzieci, a nagranie wrzuci na pedofilskie portale działające w sieci TOR. „Lepiej chwytaj za sznur, zanim po ciebie przyjadę”, „kopnij kresło i zawiśnij” – czytamy w wiadomości. Autor maila przekonuje, że „Polacy są traktowani jak gnój, a Ukraińskie Azov trzyma nas na smyczy”.

Radosław Sikorski otrzymał list z pogróżkami

„Banderowskie rodziny mają pierwszeństwo we wszystkim mają lepiej od polaków, od patryiotów katolickich” – brzmi fragment maila. Internauta przekonuje, że oszczędzi rodzinę Sikorskiego, z wyjątkiem dzieci, jeśli usunie swoje konta z serwisów społecznościowych i publicznie przeprosi za „zdradziectwo i szpiegostwo”. Europoseł ma również zrezygnować ze stanowiska polityka. „Oczywiście ci w tym pomogę, jak po ciebie przyjdę” – grozi autor wiadomości.

Internauta dał Sikorskiemu 72 godz. na spełnienie wszystkich żądań. „Czas mija, zegar tyka” – przekonuje autor. „Wyrok” miał zostać wydany przez bojówkę „Lolifox”. „Jak Państwo sądzicie, likwidować to konto, czy dać odpór?” – skomentował polityk PO. „Mi ta organizacja groziła wbijaniem na pal. Ciekawe czy mają jakieś doświadczenia” – odpowiedział mu Roman Giertych.

twitter

Samorządowiec także otrzymał maila z groźbą śmierci

Identyczną wiadomość co Sikorski otrzymał prezydent Skarżyska-Kamiennej. „Kolejne pogróżki i kolejne z mojej strony zawiadomienie do prokuratury. To już nawet nie jest język nienawiści, nie są to też zwykłe pogróżki, a groźby gwałtów na dzieciach to wyraz najdalej idącego zbydlęcenia” – zaznaczył Konrad Kroenig. Polityk podsumował, że sprawcę trzeba schwytać, bo „w przestrzeni publicznej nie ma miejsca dla szaleńców, którzy zagrażają pozostałej części społeczeństwa”.

facebookCzytaj też:

Żona Sikorskiego na celowniku rosyjskiej propagandy. „Oczernia żołnierzy”