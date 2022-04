Rosja straszy konfliktem atomowym. „Ryzyko jest realne i nie można go lekceważyć”

W obliczu braku sukcesów w wojnie na Ukrainie, Rosja wróciła do wysuwania gróźb pod adresem Zachodu. Szef rosyjskiej dyplomacji po raz kolejny straszy konfliktem atomowym. – Nie chciałbym sztucznie go wyolbrzymiać, choć wielu by tego chciało, ale niebezpieczeństwo jest poważne, realne i nie wolno nam go lekceważyć – stwierdził Sieriej Ławrow.

Wojna na Ukrainie. Ławrow o ewentualnym zakończeniu

Minister spraw zagranicznych Rosji dodał, że wojna rosyjsko-ukraińska zakończy się prawdopodobnie podpisaniem porozumienia, ale wszystko będzie zależało od przebiegu działań wojennych. – Jak w każdej sytuacji użycia sił zbrojnych, oczywiście wszystko skończy się porozumieniem, ale jego parametry zostaną określone przez kolejne etapy działań wojennych. To rzeczywistość uwarunkuje to porozumienie – tłumaczył współpracownik Władimira Putina.

Wojna na Ukrainie. Reakcja na słowa Rosji

Na słowa Siergieja Ławrowa zareagowała już strona ukraińska. „Rosja traci ostatnią nadzieję na odstraszenie świata od wspierania Ukrainy. Stąd mówienie o »prawdziwym zagrożeniu trzecią wojną światową«” – stwierdził minister spraw zagranicznych Ukrainy. „To tylko oznacza, że Moskwa przegrywa na Ukrainie. Dlatego świat musi nas wspierać jeszcze bardziej, aby wygrać i obronić bezpieczeństwo europejskie i światowe” – dodał Dmytro Kułeba.

Z kolei Ukraińska Prawda przypomniała, że podsekretarz stanu USA Victoria Nuland stwierdziła, że Stany Zjednoczone nie wykluczają użycia broni jądrowej przez Rosję, dlatego ostrzegają prezydenta Rosji Władimira Putina, że ten krok będzie miał dla niego i Rosji absolutnie katastrofalne skutki.

