Janina Ochojska znów starła się z Maciejem Wąsikiem. „Proszę się nie martwić Panie Wąsik”

W ostatnich miesiącach regularnie dochodzi do twitterowych spięć pomiędzy prezes Polskiej Akcji Humanitarnej europosłanką Janiną Ochojską a wiceministrem spraw wewnętrznych Maciejem Wąsikiem. Tematem tych sporów jest zwykle traktowanie przez polskie władze uchodźców na granicy z Białorusią.

Ochojska starła się z Wąsikiem. Zaczęło się od wyborów we Francji

Tym razem spór rozpoczęły gratulacje, jakie Mateusz Morawiecki złożył wybranemu na druga kadencje prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi. Swoje gratulacje polski premier rozpoczął od zdania „każde wybory są świętem demokracji”, co wywołało reakcję Ochojskiej.

„Albo Pan Mateusz Morawiecki się nie orientuje – nie sądzę, albo chce Pan powiedzieć, że wybory w Polsce były demokratyczne – nie były. Są kraje, gdzie wybory nie są demokratyczne, więc trudno świętować. Nie wątpię, że we Francji wybory były demokratyczne. Ulga, że Emmanuel Macron wygrał” – napisała Ochojska ba Twitterze.

Na jej wpis zdecydowanie zareagował wiceminister Wąsik. „ Jeżeli wybory w Polsce były niedemokratyczne, a Pani Janina Ochojska zyskała w nich mandat do europarlamentu, to jest to mandat niedemokratyczny. Jeżeli Pani Ochojskiej ciąży ten mandat, to powinna go natychmiast oddać... ” – ocenił.

Opozycyjna europoseł nie zostawiła tego bez odpowiedzi. „ Powinnam była dopisać, że chodzi o wybory prezydenckie, tylko mało liter można umieścić na Twitterze. Proszę się nie martwić Panie Macieju Wąsiku, mandat mi nie ciąży, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, ze uda mi się wywalczyć pieniądze dla ngo.pl i wymusić na Polsce zmianę polityki migracyjnej ” – stwierdziła.

Do tych słów ponownie odniósł się wiceszef MSWiA. „Zmian polityki migracyjnej? Chce Pani zamknąć granicę uciekającym przed wojną Ukraińcom?” – pytał. „Polska jako członek UE prowadzi politykę migracyjną zgodną z kierunkiem polityki UE. Także na kierunku białoruskim. Strzeżemy granic UE. Występuje Pani przeciwko polityce migracyjnej UE?” – kpił.

