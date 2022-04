Szef rosyjskiej dyplomacji uderza w Polskę. Jest odpowiedź: „Ławrow kontynuuje szerzenie kłamstw”

We wtorek na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn skomentował ostatnie wypowiedzi szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, dotyczące Polski. „Siergiej Ławrow kontynuuje szerzenie kłamstw przeciwko Polsce. W ostatniej swojej wypowiedzi promuje dwie tezy, które propaganda rosyjska na bieżąco wykorzystuje w atakach przeciwko RP” – zwrócił uwagę Żaryn. Jak wskazał rzecznik, „Ławrow sugeruje kłamliwie, że Polska próbuje wciągnąć NATO w wojnę, będąc jedynym krajem, który – wbrew sojusznikom – chce wysłać wojska na Ukrainę”.

Ławrow uderza w Polskę. Żaryn: To kontynuacja przekazu Rosji

W jego ocenie „stwierdzenie Ławrowa to kontynuacja przekazu Rosji, która od wielu lat prezentuje Polskę jako kraj nieracjonalny, będący zagrożeniem dla całego NATO”. „Słowa te korespondują również z przekazem z ostatnich tygodni – Rosja prezentuje Polskę jako «podżegacza wojennego»” – wskazał.

„Szef MSZ Rosji sugeruje też kłamliwie, że Polska jest zainteresowana wysłaniem wojsk na Ukrainę, bo chce doprowadzić do «aneksji zachodniej Ukrainy», co Ławrow przedstawia jako przywiązanie Rządu RP do historycznych regionów należących w przeszłości do Polski” – zaznaczył Żaryn. W jego ocenie „wypowiedź Ławrowa w innym wątku służyła również realizacji wrogich wobec Zachodu i Ukrainy celów”. „Ławrow sugerował, że wybuch «wojny atomowej» jest obecnie prawdopodobny. Zapewnił przy tym, że «Rosja robi wszystko, by do tego nie doszło»” – zwrócił uwagę rzecznik.

Kreml straszy wojną atomową

„Kolejni przedstawiciele Kremla w swoich wypowiedziach mówią o ryzyku wybuchu wojny atomowej. Wątek ten jest wykorzystywany do zastraszania Ukrainy, by zaniechała walki, i Zachodu, by przestał wspierać Ukrainę” – stwierdził Żaryn. „Szerzenie strachu dot. wojny atomowej to również próba zastraszania społeczeństw Zachodu i pretekst dla prorosyjskich środowisk, by naciskać na łagodzenie reakcji państw NATO na agresję Rosji” – podkreślił we wpisie na Twitterze.

Pentagon reaguje na groźby Ławrowa

Na groźby Ławrowa zareagował także rzecznik Pentagonu John Kirby. – Groźby szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa są eskalacyjne, niekonstruktywne i nie jest to sposób, w jaki odpowiedzialne mocarstwo powinno się zachowywać – oświadczył Kirby. Zaznaczył też, że „wojny nuklearnej nie można wygrać i nie należy jej prowadzić”. – Nie ma żadnego powodu, aby obecny konflikt na Ukrainie w ogóle osiągnął taki poziom – ocenił Kirby.

