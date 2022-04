Zwrot w Niemczech. Berlin wyśle czołgi na Ukrainę i będzie szkolić żołnierzy

W amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech odbyło się spotkanie ministrów obrony ponad 40 państw NATO i krajów znajdujących się poza Sojuszem. Zwołał je sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Omówiono na nim kwestię pomocy Ukrainie w obliczu wojny z Rosją, zarówno pakiet pomocy wojskowej jak i finansowej.

Wojna na Ukrainie. Niemcy przekażą czołgi

BBC zwraca uwagę, że najistotniejsze ustalenia dotyczą zmiany nastawienia Niemiec, które jednak mają dostarczać ciężką broń na Ukrainę. Berlin przekaże Kijowowi około 50 samobieżnych dział przeciwlotniczych typu Gepard. Niemcy będą też szkolić ukraińskich żołnierzy. Jeszcze w poniedziałek czołowi politycy rządzącej SPD odrzucały taką ewentualność. Jednak pod rosnącą presją, zarówno ze strony polityków niemieckiej opozycji, jak i sojuszników z koalicji rządowej, kanclerz Olaf Scholz ustąpił.

– Pracujemy razem z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi nad szkoleniem na niemieckim terytorium ukraińskich żołnierzy w dziedzinie systemów artylerii – powiedziała niemiecka minister obrony Christine Lambrecht w trakcie konferencji w bazie Ramstein. – Gepardy są dokładnie tym, czego potrzebuje teraz Ukraina, by ochraniać przestrzeń powietrzną z ziemi – dodała.

Z kolei dziennik „Sueddeutsche Zeitung” poinformował, że Niemcy zamierzają też dostarczyć Ukrainie 100 samobieżnych haubicoarmat typu Panzerhaubitze 2000. Z kolei koncern zbrojeniowy Rheinmetall miał zaoferować Kijowowi dostawę 88 używanych czołgów typu Leopard.

Austin ocenił, że zmiana w polityce Berlina to „znaczący ruch”, ponieważ te systemy „zapewnią rzeczywiste możliwości Ukrainie”.

Powołano grupę do koordynacji pomocy zbrojeniowej

Szef Pentagonu poinformował też, że w czasie spotkania zdecydowano o utworzeniu międzynarodowej grupy kontaktowej, która będzie koordynować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy. – Nie mamy czasu do stracenia, nadchodzące tygodnie będą kluczowe dla walk na Ukrainie, musimy przyspieszyć nasze wsparcie, wzmocnić nasze wysiłki. Dzisiejsze spotkanie pokazało, że wszyscy jesteśmy zdeterminowani, by to robić – podkreślił Austin.

