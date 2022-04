Miller ostro krytykuje pomysł Solidarnej Polski. „Głupota Ziobry jest niesłychana”

Podczas ostatniego posiedzenia rządu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz minister-członek Rady Ministrów Michał Wójcik zgłosili wniosek, by rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zawieszenie składki członkowskiej naszego kraju do unijnego budżetu. Ministrowie umotywowali swój wniosek kosztami, które ponosi Polska w związku z przyjęciem ukraińskich uchodźców, przede wszystkim kobiet i dzieci.

– Polska dzięki Ziobrze praktycznie nie uznaje TSUE, nie respektuje jego orzeczeń. Teraz chce zawiesić płacenie składek. Coraz więcej polityków unijnych pyta, co Polska robi w tym składzie – mówił w TOK FM były premier, obecnie europoseł, Leszek Miller.

Miller: To jest wojenka Ziobry. Nie tylko z UE

Sam pomysł Ziobry i Wójcika ocenił krótko. – Głupota Ziobry jest niesłychana. Nie jesteśmy płatnikiem netto, ciągle więcej bierzemy niż wkładamy. Jeżeli nie będziemy płacić składek, to Unia Europejska będzie potrącać pieniądze z innych funduszy – stwierdził Miller. – To jest wojenka Ziobry. Nie tylko z UE, ale przede wszystkim wojenka w obozie Zjednoczonej Prawicy, aby uzyskać jak najlepszy punkt startu w wyborach. Za chore ambicje Zbigniewa Ziobry płacimy my wszyscy – dodał

– Dopóki nie ma wniosku Rady Ministrów do Komisji Europejskiej, to można machnąć na to ręką, powiedzieć, że to gierki wewnątrz obozu władzy – mówił dalej. Zauważał jednak, że wiadomości z Polski docierają do władz zarówno UE, jak i pozostałych unijnych krajów, i budują „klimat wokół Polski”. Zdaniem Millera ostatnio obraz naszego kraju był „cieplejszy” dzięki temu, że przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, jednak Ziobro wciąż „kontynuuje swoją wojnę”.

Zawieszenie polskich składek do UE? Pomysł krytykuje też rzecznik rządu

Jeszcze zanim Ziobro i Wójcik zgłosili swój wniosek na posiedzeniu rządu, pomysł skrytykował rzecznik rządu Piotr Müller. Ocenił, że "nie jest to dobry ruch", który dodatkowo "niczego nie zmienia". – Oczywiście uważamy, że część instytucji unijnych łamie przepisy traktatów Unii Europejskiej, więc to też stawia nas w takiej sytuacji, w której też zastanawiamy się, jak reagować. Tylko pamiętajmy, że Polska cały czas ze środków unijnych, w sensie liczb bezwzględnych, dostaje najwięcej środków finansowych, niż wpłaca do budżetu UE – wyjaśniał w rozmowie z WP.

Wcześniej w krytycznym tonie wypowiedział się o sprawie Ryszard Terlecki. – Mówienie dziś, że zastosujemy jakieś retorsje czy sankcje wobec Unii, za to, że nie chcą pomagać Ukrainie, wydaje się głupim pomysłem – powiedział wicemarszałek Sejmu. – Wiemy dobrze, że Solidarna Polska szuka rozmaitych sposobów, żeby odróżniać się od naszej generalnej linii i znajduje różne luki, w które próbuje się wcisnąć i to jest jedna z nich. Nie uważam, żeby to było pożyteczne, by służyło w jakikolwiek sposób polskiemu rządowi, czy Ukrainie i uchodźcom – zakończył Terlecki.

