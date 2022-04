Szef klubu KO o słowach wicemarszałka Sejmu. „Walka ratlerków pod kocykiem”

Ryszard Terlecki, komentując sprawę projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego powiedział, że będzie to „ostateczny test dla koalicji rządzącej”. Według szefa klubu PiS w innym przypadku trzeba będzie podjąć „daleko idące decyzje”. Wicemarszałek Sejmu nie wykluczył przyśpieszonych wyborów na jesieni tego roku.

Borys Budka o wcześniejszych wyborach

Borys Budka ocenił w Radiu Zet, że „to straszak na Zbigniewa Ziobrę”. Polityk PO ironizował, że „Solidarna Polska ma więcej wiceministrów niż członków partii”. – Im w praktyce nie chodzi o pieniądze dla Polski, lepsze rządzenie, odblokowanie tych wszystkich problemów, które zrobili. Im chodzi o władzę, pieniądze i to, aby pozostać później bezkarnym. I dlatego jedni drugich będą straszyć, a inni opowiadać o jakichś zmianach w konstytucji – mówił Budka.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej nawiązując do ostatniego wątku powiedział, że prezes PiS przyszedł na niedawne spotkanie nieprzygotowany. – Jakby Jarosław Kaczyński przyszedł do szkoły tak nieprzygotowany, jak przyszedł na spotkanie w Kancelarii Premiera, to by wyleciał z dwóją w zeszycie, a teraz to jest jedynka i musiałby przyjść z rodzicami do szkoły – zaznaczył Budka.

Ryszard Terlecki o przedterminowych wyborach. Jest komentarz

Poseł PO odpowiedział też Terleckiemu, który stwierdził, że Platforma nie jest gotowa do rządzenia i przejęcia władzy. – Ja mam taką propozycję. Niech on sobie najpierw uporządkuje tą swoją własną kuwetę. Niech się dogada z Ziobrą, chłopakami z SolPol-u, niech nie atakują własnego prezydenta, niech odblokują środki z Unii Europejskiej, rozwiążą problem kontrolerów lotów i zapobiegną strajkowi na kolei, niech przestaną sprowadzać rosyjski węgiel do spółek Skarbu Państwa i uruchomią energetykę odnawialną – wymieniał Budka.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że słowa Terleckiego to „stała narracja, jak mają problemy u siebie”. – Biją się, chciałem powiedzieć, że walka buldogów pod dywanem, ale to bym powiedział walka ratlerków pod kocykiem. Jak tam się gryzą, kąsają, to winna jest opozycja. Podejrzewam, że jak oni się już tam bardziej pobiją, to wymyślą, że Ziobro to jest człowiek Donalda Tuska – podsumował Budka.

