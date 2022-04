Sondaż. „Czarny koń” w wyborach. Magierowski wyprzedza Trzaskowskiego

Do wyborów prezydenckich pozostały jeszcze 3 lata. Zgodnie z planem mają one zostać przeprowadzone na wiosnę 2025 roku. IBSP postanowił sprawdzić, jak obecnie kształtuje się poparcie dla polityków, którzy mogliby stanąć do wyścigu o fotel prezydencki.

Sondaż prezydencki. Kto wygrywa z Trzaskowskim?

Ponieważ Andrzej Duda jest głową państwa od dwóch kadencji, w kolejnych wyborach PiS będzie musiało znaleźć nowego kandydata. IBSP postanowiło sprawdzić w sondażu, jakie szanse na zwycięstwo miałby Marek Magierowski, obecny ambasador Polski w USA. Gdyby zdecydował się on na start w wyborach mógłby liczyć na poparcie w wysokości 27,87 proc. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu na wynik wpłynął szyld Prawa i Sprawiedliwości i czy dyplomata faktycznie jest rozpoznawalny wśród wyborców.

Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski. Deklarację poparcia dla prezydenta Warszawy złożyło 27,59 proc. badanych. Podium zamyka Szymon Hołownia z poparciem w wysokości 14.27 proc.

Na kolejnym miejscu uplasował się Krzysztof Bosak z Konfederacji, którego popiera 6,07 proc. ankietowanych. Głos na Władysława Kosiniaka-Kamysza chciałoby oddać 4,08 proc. respondentów a na Adriana Zandberga 1,95 proc.

Jednocześnie 16,16 proc. badanych nie wskazało żadnego z polityków. Sondaż przeprowadzono w dniach 7-11 kwietnia na próbie 1000 osób.

