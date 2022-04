Jak długo potrwa wojna na Ukrainie? Większość Polaków nie ma złudzeń

Wojna na Ukrainie trwa już ponad dwa miesiące i raczej nic nie wskazuje na to, żeby miała się szybko zakończyć. Tak też sytuację za wschodnią granicą postrzega większość Polaków. Z sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika, że 69 proc. respondentów uważa, że konflikt będzie trwał jeszcze dłuższy czas, czyli co najmniej kilka miesięcy. Zaledwie 14 proc. optymistyczniej patrzy w przyszłość i jest zdania, że koniec działań wojennych to kwestia kilku tygodni.

Sondaż został przeprowadzony metoda mix-mode w dniach 28 marca – 7 kwietnia tego roku.

Wojna na Ukrainie. 63. dzień inwazji

Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Rosjanie prowadzą ofensywę na wschodzie Ukrainy, której celem jest przejęcie całkowitej kontroli nad Donbasem. Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało w środę, że siły rosyjskie wdarły się głębiej na terytorium kraju na wschodzie i zdobyły kilka wiosek. Siły ukraińskie wciąż bronią Mariupola na południu kraju. Dwa rosyjskie pociski uderzyły też w miasto Zaporoże, które przyjęło wielu cywilów uciekających z Mariupola. W środę rano Rosjanie ponownie przeprowadzili atak rakietowy na strategiczną przeprawę przez Liman Dniestru w obwodzie odeskim.

Napięta sytuacja w Naddniestrzu

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że „siły zbrojne Ukrainy są gotowe na ewentualny atak rosyjskiego wojska z terenu mołdawskiego separatystycznego regionu Naddniestrza”. Według amerykańskiego Instytutu Badań Wojennych (ISW) Rosja przeprowadziła tam ataki „pod fałszywą flagą”, by przygotować grunt pod dalsze działania na tym froncie.

