Ustawa pomocowa dla uchodźców. Sejm przyjął zmiany

Przeciwko przyjęciu ustawy o pomocy dla uchodźców było tylko 10 posłów Konfederacji. Wstrzymał się Sławomir Zawiślak z klubu PiS. 429 posłów zagłosowało za nowelizacją. Tuż przed tym Sejm nie zgodził się na wniosek Konfederacji o odrzucenie ustawy w całości. Głosowało za nim 9 posłów koła Konfederacji oraz posłowie Małgorzata Pępek i Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej. 416 było przeciwko.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje, że świadczenia mające pokryć wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców będą wypłacane do 120 dni. Czyli przez kolejne 60 dni w przypadku osób już korzystających z pomocy. Mowa o 40 złotych za dzień na osobę. W ustawie przewidziano też zinformatyzowanie całego procesu w celu lepszego monitorowania wypłacanych świadczeń.

Ograniczony czas rządowej pomocy dla uchodźców. Będą wyjątki

W czwartek 21 kwietnia pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy podał, że sytuacja stabilizuje się, a obecnie do naszego kraju przez wschodnią granicę przybywa codziennie między 20, a 30 tys. osób. Paweł Szefernaker na konferencji prasowej poświęconej temu zagadnieniu podawał też inne statystyki. Do dziś 970 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy zarejestrowało się w bazie PESEL. 95 proc. z nich to kobiety z dziećmi, co – jak podkreślał Szefernaker – pokazuje, jak wyjątkowa jest ta migracja. 467 tys. to osoby dorosłe, reszta to dzieci.

– Szacujemy, że z pomocy skorzysta około 600 tys. uchodźców z Ukrainy – mówił polityk, mając na myśli rządowe wsparcie finansowe dla uchodźców. – Czas 60 dni to czas, w którym powinna nastąpić adaptacja osób, które nie usamodzielniły się jeszcze w Polsce. Zdecydowana większość uchodźców, która dotarła do Polski to osoby, które się usamodzielniły – mówił. Miał na myśli osoby, które zamieszkały z przebywającą tu wcześniej rodziną, bądź z dnia na dzień podjęły pracę.

– Dziś chcemy jasno stwierdzić, że kolejne 60 dni to czas, którego nie planujemy przedłużać – oświadczył pełnomocnik rządu. Podał jednak przykłady sytuacji wyjątkowych, w których ta pomoc może zostać wydłużona. Wspomniał o osobach starszych, bez możliwości usamodzielnienia się oraz o kobietach w ciąży, opiekujących się dziećmi. – Do 25 czerwca chcemy wypracować wszystkie potrzebne mechanizmy, by uchodźcy mogli podjąć pracę i normalnie funkcjonować. Przede wszystkim musimy przygotować klubiki dziecięce, przedszkola, żłobki, szkoły – wyliczał.

