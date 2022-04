Kara dla Rosji z inicjatywy Polski. „Pierwszy taki przypadek w historii!”

„Światowa Organizacja Turystyki zawiesiła właśnie Rosję w prawach członka” – poinformował w środę 27 kwietnia na Twitterze Gut-Mostowy. Jak dodał, stało się to na wniosek Polski. Podkreślał też, że była to jego osobista inicjatywa, przeprowadzona wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

„Jest to pierwszy taki przypadek w historii!” – dodawał. „Niszczenie kultury, historii i tożsamości innego państwa stoi w sprzeczności z zasadami UNWTO” – podkreślał w tweecie Andrzej Gut-Mostowy.

Do swojego wpisu w mediach społecznościowych Gut-Mostowy dołączył też fotografię dokumentu, który przesłał do wspomnianej organizacji. Argumentował w nim, że Rosja od początku agresji na Ukrainę łamie artykuł trzeci statutu UNWTO.

To zapis, który mówi o „promocji i rozwoju turystyki w celu przyczynienia się do ekonomicznego rozwoju, międzynarodowego zrozumienia, pokoju, dobrobytu i powszechnego szacunku oraz przestrzegania praw człowieka i praw podstawowych dla wszystkich, niezależnie od rasy, płci czy religii”.

Gut-Mostowy: Sednem turystyki jest poszanowanie dla innych kultur

Gut-Mostowy dodawał do tego, że podstawowym przesłaniem rozwoju turystyki jest poszanowanie dla innych kultur, tożsamości i chęć poznawania ich. „Te przesłanki były sednem rozwoju turystyki od zarania dziejów aż do jej ogromnego rozwoju w dzisiejszych czasach. Odmawianie więc innym nacjom prawa do własnej kultury, tożsamości i państwowości – tak jak to czyni Rosja – jest z gruntu przeciwne podstawowym zasadom turystyki, jako społecznego fenomenu na świecie” – pisał.

