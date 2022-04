Czarzasty o niemrawej pomocy dla Polski: Kupimy drążki i będziemy ich kłuli po tyłkach

Dariusz Grzędziński, „Wprost”:Jak pan się odnajduje w roli jasnowidza?

Włodzimierz Czarzasty: A skąd to pytanie?

Kilka dni przed wybuchem wojny postulował pan dopłaty do kredytów hipotecznych. Byliście wtedy wyśmiani jako formacja. Minęło kilka tygodni i właściwie wszystkie partie chcą pomagać kredytobiorcom.

Mam dzieci i te dzieci wzięły kredyt. Widzę na własne oczy, jak ten kredyt rośnie – w tym samym tempie, co strach moich dzieci, że w pewnej chwili nie będą mogły dalej spłacać tego kredytu. Możliwe są 2-3 rozwiązania. Myśmy swego czasu zaproponowali dopłaty do kredytów, co jest dość proste, ale wrzuciliśmy również – za co od wszystkich zebraliśmy po głowie – kwestię zamrożenia WIBOR-u.

Za dopłaty też wam się dostało.

Tak, też. Proponowaliśmy zamrożenie WIBOR-u, bo uznaliśmy i nadal uznajemy, że przy tej nadpłynności finansowej banków, zmniejszenie ich zysków będzie mniej bolesne niż zaprzestanie spłacania kredytów przez część kredytobiorców. W poniedziałek usłyszałem od premiera, że trzeba coś zrobić z WIBOR-em. Jeżeli to jest jakieś wizjonerstwo – nie moje, tylko formacyjne – żeby pomagać ok. 2 mln ludzi, którzy mają kredyty hipoteczne, to nie jest to wielkie wizjonerstwo (śmiech). To bardziej odwaga zgłoszenia sprawy. Czy to pomoże w ograniczeniu inflacji? Wątpię. Bardzo trudno będzie ją zbić, a bardzo łatwo było doprowadzić do tak wysokiego poziomu. Uważam, że gdyby rząd był rozsądniejszy, inflacja byłaby mniejsza. Biorę oczywiście pod uwagę wojnę, bo jestem racjonalnym politykiem. Jeśli chodzi o zejście z dzisiejszego, 11-procentowego poziomu, to sądzę, że mamy przed sobą perspektywę co najmniej 1,5-roczną. Nie krótszą.



Nie bez racji są głosy, że dalsze dosypywanie pieniędzy na rynek jeszcze tę inflację pogłębi. Proponowaliście dawanie kredytobiorcom po 300 zł miesięcznie.

Uczestniczę w takich dyskusjach, gdzie pojawiają się podobne głosy. Ale proszę powiedzieć to tym grupom, które zagrożone są biedą. Można też nie dokonywać waloryzacji emerytur, bo od waloryzacji czynnik inflacyjny pójdzie w górę. I znów: proszę powiedzieć to emerytom. Przy 11-procentowej inflacji ci ludzie tracą 1,5 emerytury w skali roku. Proszę im powiedzieć, że będą mieli mniej pieniędzy, że będą kupowali mniej żywności, bo ta drożeje, że będą gorzej dbać o swoje wnuki i zdrowie.