Tak bardzo jeszcze nie iskrzyło. W PiS tracą cierpliwość, Ziobro opowiada o planach premiera

– Na postawę Solidarnej Polski patrzymy z pewnym zniecierpliwieniem, choć czekamy na pozytywny namysł – powiedział w środę w Sejmie wicemarszałek Ryszard Terlecki. Wpływowy członek PiS już wcześniej był tym, któremu partia zlecała medialne poszturchiwanie krnąbrnego koalicjanta, ale tym razem sytuacja wydaje się poważniejsza niż w czasie poprzednich kryzysów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

Na pytania dziennikarzy o to, czy do namysłu w partii Ziobry mogłoby dojść jesienią tego roku, Terlecki odpowiadał: „Nie, to już lada chwila”.

Kolejny punkt zapalny

Konflikt pomiędzy PiS i ziobrystami ostatnio rozszerzył się za sprawą propozycji tych ostatnich, którzy wyszli z pomysłem czasowego zawieszenia przez Polskę wpłacania składki członkowskiej do UE.