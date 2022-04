Były prezydent Ukrainy wspomina rozmowę z Lechem Kaczyńskim. „W Europie pojawił się nowy lider”

– Dzisiaj każdy Ukrainiec, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, jest dzisiaj na froncie. Prowadzimy dwie wojny przeciwko Putinowi. Jedna z nich jest wojną gorącą, na polu walki, gdzie zmobilizowanych jest większość naszych sił wojskowych (...). Ale jest też drugi front: front zimnej wojny, którą prowadzi całe społeczeństwo. I mam nadzieję, że prowadzi ją też społeczeństwo Zachodu – mówił Wiktor Juszczenko.

Juszczenko o Lechu Kaczyńskim

Były prezydent Ukrainy ocenił, że ostatnie 60 dni zmieniło diametralnie postrzeganie Rosji i Władimira Putina, ale także Rosjan. – Fascynuje mnie to, jak zmienia się filozofia, jak w Europie pojawiają się nowi liderzy. Mam na myśli państwa, mam na myśli przywódców – mówił Juszczenko. – Bardzo się cieszę, że dzisiaj, kiedy mówimy o sytuacji w Europie, na dobrą sprawę praktycznie w każdej chwili widzimy Polaków i widzimy Polskę. Wydaje mi się, że w Europie pojawił się bardzo ciekawy nowy lider – ocenił. Wspomniał w tym kontekście rozmowę, którą odbył z Lechem Kaczyńskim. Tragicznie zmarłego prezydenta Polski nazwał swoim „przyjacielem”.

– Kiedy omawialiśmy tę kwestię, to widziałem, jak on prowadził Polaków do takiego wielkiego przywództwa. A dzisiaj to się dzieje. Polska stała się absolutnie fascynującym graczem. Bez dwóch zdań nowym liderem – stwierdził Juszczenko. Zdaniem byłego prezydenta Ukrainy napaść Rosji na sąsiedni kraj i konsekwencje ten inwazji prowadzą do wielkich zmian geopolitycznych. – Całkiem możliwe, że dałoby się powiedzieć też, że wielu formalnych liderów Europy w przeciągu poprzednich dwóch miesięcy znacząco skorygowało swoje stanowisko – mówił Juszczenko.

