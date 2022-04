Utajnione majątki sędziów Trybunału Konstytucyjnego. WP ujawnia dane o nieruchomościach

Wirtualna Polska, korzystając z poprzednich, jawnych oświadczeń majątkowych oraz zapisów w księgach wieczystych opisała majątki posiadane przez piątkę sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście nie są to informacje z obecnych, utajnionych oświadczeń majątkowych, więc oprócz własności nieruchomości potwierdzonej w księgach hipotecznych, nie wiadomo czy nic nie zmieniło się w zakresie wartościowego majątku ruchomego sędziów, posiadanych przez nich oszczędnościach w gotówce i papierach wartościowych, nieruchomościach za granicą itp.

Do ujawnienia tych wszystkich danych, sędziowie TK są zobowiązani prawem, ale za pomocą daleko idącej, „kaskadowej” interpretacji prawnej, prezes Julia Przyłębska zdecydowała o utajnieniu oświadczeń piątki wybranych sędziów. Sędziowie, których oświadczenia zostały utajnione to Justyn Piskorski, Krystyna Pawłowicz, Barłomiej Sochański, Michał Warciński i Jarosław Wyrembak. Sama Julia Przyłębska po fali krytyki złożyła do I prezes Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie klauzuli zastrzeżone w przypadku jej oświadczenia, które również zostało utajnione.

Majątek sędziów TK. Nieruchomości „na żonę” i „metale przemysłowe w depozycie”

Wirtualna Polska zdradza w swoim tekście, że Justyn Piskorski tuż przed wyborem na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego przepisał cześć majątku na swoją żonę. Dwa z trzech mieszkań, które Piskorski wpisywał do swojego ostatniego jawnego oświadczenia majątkowego złożonego w marcu 2020 roku to mieszkania spółdzielcze, każde po 44 m. Trzecie mieszkanie, to 85-metrowe mieszkanie w centrum Poznania, które posiada z żoną, którego wartość WP szacuje na 771 tys. złotych.

Sędzia Krystyna Pawłowicz w ostatnim jawnym oświadczeniu z marca 2020 roku wskazała, że miała dwa mieszkania na warszawskim Ursusie, 90 tys. złotych i 2 tys. dolarów oszczędności oraz „metale przemysłowe w depozycie – wartość 150 tys. zł”. Po zajrzeniu do ksiąg wieczystych dziennikarze WP oszacowali, że jedno 95-metrowe, trzypokojowe mieszkanie Pawłowicz jest warte 805 tys. złotych, a drugie – kawalerka jest warte 296 tys.

Sędzia Bartłomiej Sochański w złożonym na początku swojej kadencji oświadczeniu majątkowym nie wykazywał żadnej nieruchomości, więc trudno sprawdzić, czy w tym zakresie coś się zmieniło. Dom w północnej części Szczecina i trzy lokale w kamienicy w centrum tego miasta posiadał wraz z żoną do 2007 roku, kiedy to zona przejęła dom, a lokale sprzedano. 9 kwietnia 2020 roku sędzia podawał, że posiada 150 tys. złotych oszczędności i obrazy warte 100 tys. złotych.

Jak podaje Wirtualna Polska, kolejny sędzia z utajnionym oświadczeniem majątkowym Michał Warciński ma 50-metrowe mieszkanie na warszawskiej Woli, którego wartość portal szacuje na 386 tys. złotych oraz kupione w 2020 roku 120-metrowe, pięcioizbowe mieszkanie w jednym z wolskich apartamentowców o wartości oszacowanej przez dziennikarzy WP na 915 tys. złotych. Mieszkanie nie jest obciążone żadną hipoteką.

Z kolei sędzia Jarosław Wyrembak zgodnie z ustaleniami WP ma 46-metrowe mieszkanie na Ursynowie o szacowanej wartości 488 tys. złotych obciążone kredytem, który ma być spłacany do 2037 roku.

