Pawłowicz poproszona o oświadczenie majątkowe. „Ty chamie! Łobuzie! Dziadu kalwaryjski!”

W czwartek 28 kwietnia na Twitterze Krystyna Pawłowicz zamieściła wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 24 kwietnia, podpisany przez posła Lewicy Tomasza Trelę. Parlamentarzysta powołuję się w nim na obowiązujące przepisy i prosi o ujawnienie oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego za 2021 roku.

Jak zaznaczył w swoim piśmie Trela, oświadczeń takich nie opublikowali dotąd sędziowie Pawłowicz, Piskorski, Sochański, Warciński i Wyrembak. Polityk przypomniał, że sędzia TK jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym i ma ono dotyczyć zarówno majątku odrębnego, jak i objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Choć prośba Treli jest pozbawiona jakichkolwiek oskarżeń czy choćby sugestii, sędzia Pawłowicz zareagowała na nią wyjątkowo ostro. „Lewacki poseł Tomasz Trela chce ujawnienia mego stanu majątkowego... Ty chamie! Łobuzie! Dziadu kalwaryjski! Udowodnij najpierw, że brałam łapówki! V ruska kolumno! Łachu jeden! Albo na kolana, pod stół i odszczekać! Was ucieszy tylko seria w nasze plecy” – pisała na Twitterze sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny. Utajniono majątki pięciorga sędziów

Oświadczenia majątkowe pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego na mocy decyzji Julii Przyłębskiej zostały utajnione. Do ujawnienia tych wszystkich danych, sędziowie TK są zobowiązani prawem, ale za pomocą daleko idącej, „kaskadowej” interpretacji prawnej, prezes Julia Przyłębska zdecydowała o utajnieniu oświadczeń piątki wybranych sędziów. Sędziowie, których oświadczenia zostały utajnione to Justyn Piskorski, Krystyna Pawłowicz, Barłomiej Sochański, Michał Warciński i Jarosław Wyrembak. Sama Julia Przyłębska po fali krytyki złożyła do I prezes Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie klauzuli zastrzeżone w przypadku jej oświadczenia, które również zostało utajnione.

