NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 28 kwietnia

6:32 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało na Facebooku, że w czwartek trafiono łącznie 15 celów powietrznych nieprzyjaciela: samolot, pięć pocisków manewrujących i dziewięć dronów. 6:12 Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który przebywa z wizytą w Kijowie, powiedział, że jest zszokowany rosyjskim atakiem na to miasto. - Ono jest święte nie tylko dla Ukraińców, ale również Rosjan. To miasto musi zostać oszczędzone z powodu swojego znaczenia historycznego i dziedzictwa kulturalnego. To mnie zszokowało - powiedział. 6:07 W obwodzie charkowskim w ciągu ostatniej doby Rosjanie zabili pięciu cywilów i ranili 11 innych osób - poinformował szef obwodowej administracji Ołeh Synegubow.

Przymusowe wcielenia do rosyjskiej armii. Dokonano egzekucji na protestujących