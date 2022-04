NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 28 kwietnia

7:07 Stany Zjednoczone popierają aspiracje Szwecji i Finlandii do członkostwa w NATO. Sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył, że jeśli te kraje podejmą decyzję o ubieganiu się o członkostwo w Sojuszu to USA ją "silnie wesprą". 7:01 Jak informuje Ukrinform, w dwóch miejscowościach na Zaporożu wojska rosyjskie domagają się, aby właściciele sklepów i restauracji przeszli na płatności w rublach. 6:59 Wielka Brytania wyśle latem około 8000 żołnierzy do Europy Wschodniej na ćwiczenia wojskowe. Będzie to odpowiedź na rosyjską inwazję na Ukrainie - informuje Ukraińska Prawda. 6:53 Jak podało CNN, w czasie walk na Ukrainie zginął 22-letni Willy Joseph Cancel z USA. 6:49 Joe Biden na Twitterze zapewnił na Twitterze, że USA nie pozwolą Rosji "zastraszać ani szantażować" w związku z sankcjami. "I nie pozwolimy im używać dostaw ropy jako sposobu, by uniknąć konsekwencji za atak na Ukrainę" - dodał.”



twitter.com 6:43 - Wierzę, że konflikt w Ukrainie nie przerodzi się w trzecią wojnę światową. Teoretycznie istnieje taka możliwość, ale ufam, że w praktyce do tego nie dojdzie - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w rozmowie z portugalską telewizją RTP. 6:32 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało na Facebooku, że w czwartek trafiono łącznie 15 celów powietrznych nieprzyjaciela: samolot, pięć pocisków manewrujących i dziewięć dronów. 6:12 Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który przebywa z wizytą w Kijowie, powiedział, że jest zszokowany rosyjskim atakiem na to miasto. - Ono jest święte nie tylko dla Ukraińców, ale również Rosjan. To miasto musi zostać oszczędzone z powodu swojego znaczenia historycznego i dziedzictwa kulturalnego. To mnie zszokowało - powiedział. 6:07 W obwodzie charkowskim w ciągu ostatniej doby Rosjanie zabili pięciu cywilów i ranili 11 innych osób - poinformował szef obwodowej administracji Ołeh Synegubow.

Przymusowe wcielenia do rosyjskiej armii. Dokonano egzekucji na protestujących