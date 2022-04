Krystyna Pawłowicz kontra Marianna Schreiber. „Koleżanko, zajmij się swoimi sprawami...”

W czwartek Krystyna Pawłowicz zamieściła na Twitterze wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 24 kwietnia, podpisany przez posła Lewicy Tomasza Trelę. Parlamentarzysta, powołując się w nim na obowiązujące przepisy, prosi o ujawnienie oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego za 2021 roku. Trela zwrócił uwagę, że oświadczeń nie opublikowali dotąd sędziowie Pawłowicz, Piskorski, Sochański, Warciński i Wyrembak. Polityk przypomniał, że sędzia TK jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym i ma ono dotyczyć zarówno majątku odrębnego, jak i objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Pawłowicz do Treli: Ty chamie! Łobuzie! Dziadu kalwaryjski!

Na prośbę Treli Pawłowicz zareagowała bardzo emocjonalnie. „Lewacki poseł Tomasz Trela chce ujawnienia mego stanu majątkowego... Ty chamie! Łobuzie! Dziadu kalwaryjski! Udowodnij najpierw, że brałam łapówki! V ruska kolumno! Łachu jeden! Albo na kolana, pod stół i odszczekać! Was ucieszy tylko seria w nasze plecy” – napisała na Twitterze.

Marianna Schreiber: Niepotrzebnie tak nerwowo...

Wpis sędzi TK jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Odniosła się do niego też Marianna Schreiber, żona ministra Łukasza Schreibera, która w ostatnich tygodniach nie kryje swoich aspiracji politycznych i zapowiedziała, że założy partię „Mam dość”. „Niepotrzebnie tak nerwowo… daje Pani Profesor powody do złej oceny języka partii rządzącej. Po co zatem zwiększać ich nasilenie… proszę stłumić negatywne emocje, pokazać majątek i już. Sędziowie, politycy, szefowie państwowych urzędów, ich rodziny – powinni ujawniać majątki” – napisała Schreiber na Twitterze.

„Koleżanko, zajmij się swoimi sprawami..”. – odparła Pawłowicz.

