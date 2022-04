Sawicki kontratakuje: Najbardziej prorosyjska partia w Polsce oskarża PSL o prorosyjskość

Jacek Ozdoba i Janusz Kowalski z Solidarnej Polski podczas wspólnej konferencji prasowej zwrócili się z apelem do polskich władz o ujawnienie dokumentów związanych z działalnością byłego wicepremiera Waldemara Pawlaka na linii Polska-Rosja. W trakcie tego wystąpienia Ozdoba nazwał Polskie Stronnictwo Ludowe „najbardziej prorosyjską partią”.

Do słów tych odniósł się już szef PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił o łajdactwie polityków SP. – Kierowanie takich słów wobec partii Wincentego Witosa, który obronił Polskę, Europę i świat przed bolszewikami w roku 1920 jest łajdactwem, jest zakłamywaniem, jest chamstwem, jest obłudą, jest lękiem przed tym, że mówimy prawdę o tym, kto zabezpieczył bezpieczeństwo energetyczne Polski, jest lękiem przed tym, że chcemy pieniędzy z Unii Europejskiej – podkreślał.

Marek Sawicki odpowiada Solidarnej Polsce

W piątek 29 kwietnia na zaczepki posłów Solidarnej Polski na antenie Radia Zet odpowiedział też Marek Sawicki. – Najbardziej prorosyjska partia w Polsce oskarża PSL o prorosyjskość – stwierdził krótko. Dodał, że trzeba wiedzieć, jak wygląda sieć przesyłu gazu, „a nie tylko powtarzać frazesy”.

Wspomniał o budowanej za czasów Waldemara Pawlaka odnodze rurociągu jamalskiego. Pytał też, dlaczego PiS zablokował inwestycje w energię odnawialną, skoro jest tak źle z gazem. – Gdyby w Polsce z produktów ubocznych i odpadowych produkowano biogaz, to mielibyśmy go 8-10 miliardów metrów sześciennych – dodawał. – Waldemar Pawlak ma zbyt duże osiągnięcia w polityce w przeciwieństwie do tych dwóch panów – mówił Sawicki, pytany o wniosek o wyrzucenie Waldemara Pawlaka z partii.

