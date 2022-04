Powstał zespół ds. uchodźców z Ukrainy. Wiemy, kto wszedł w jego skład

Zespół roboczy do spraw uchodźców z Ukrainy to gremium powołane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jego skład ustalały dowolnie obie strony: po sześć samorząd i po sześć rząd. Do przewodniczącego Szefernakera dołączył współprzewodniczący Jacek Karnowski, który sprawuje jednocześnie funkcję prezydenta Sopotu.

W komisji zasiadają też minister rodziny Marlena Maląg, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, a także sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ze strony samorządowej jej skład uzupełniają wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak, starosta poznański Jan Grabkowski, Krzysztof Iwaniuk wójt Terespola reprezentujący Związek Gmin Wiejskich i Grzegorz Cichy - burmistrz Proszowic reprezentujący Unię Miasteczek Polskich.

Zespół ds. Ukraińców. Pierwsze zadania

Liczną obecność wysoko postawionych przedstawicieli ministerstw rząd uzasadnia potrzebą szybkiego wypracowania rozwiązań. Szefernaker jako pierwszy cel podaje rozwiązania dotyczące obszarów edukacji oraz pracy. Najpilniej trzeba przygotować rozwiązania dotyczące włączenia ukraińskich dzieci w polski system oświaty oraz ukraińskich pracowników w polski rynek pracy.







