Nietypowa sytuacja na konferencji prasowej. Rzecznik Pentagonu z trudem powstrzymał łzy

W czasie ostatniej konferencji prasowej rzecznik Pentagonu John Kirby odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące działań Władimira Putina i zbrodni dokonywanych przez Rosjan na terenie Ukrainy. Jeden z dziennikarzy zapytał go o to, czy prezydent Rosji jest racjonalnym aktorem na scenie politycznej.

Emocjonalna reakcja Johna Kirby'ego

– Trudno patrzeć na niektóre obrazy i wyobrazić sobie, że zrobiłby to każdy dobrze myślący, poważny dojrzały lider – odpowiedział Kirby. – To, co (Władimir Putin – red.) robi w Ukrainie, co jego siły robią w Ukrainie, myśląc, że jakakolwiek etyczna, moralna jednostka może to uzasadnić – mówił dalej wyraźnie poruszony, jednak w pewnej chwili głos zaczął mu się łamać i wyglądał jakby powstrzymywał łzy. Rzecznik Pentagonu musiał zrobić dłuższą pauzę, a następnie przeprosił zgromadzonych na sali dziennikarzy.

Kirby zaznaczył, że nie jest psychologiem i nie chce „zagłębiać się w psychologię działania Władimira Putina”. – Myślę jednak, że wszyscy możemy mówić o jego zepsuciu – dodał rzecznik Pentagonu. Kirby został zapytany o to, co skłoniło go do użycia słowa „zepsucie” w kontekście Putina. – Nie mogę mówić w imieniu całego rządu USA. Wypowiadam się w imieniu Departamentu Obrony i nie chciałem być emocjonalny. Przepraszam za to – odpowiedział. – Ale jestem w wojsku bardzo, bardzo długo i znam przyjaciół, którzy nie wrócili. To po prostu trudne – dodał Kirby.

„The Daily Mail” zwraca uwagę, że do tej pory rzecznik Pentagonu znany był z opanowania i zdystansowanej postawy, nawet gdy musiał mówić o trudnych sprawach.

Wojna na Ukrainie. 66. dzień walk

Trwa 66. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Siły rosyjskie uderzyły w Donbasie na wschodzie Ukrainy, ale – jak poinformowała ukraińska armia – nie zdołały zdobyć trzech docelowych obszarów. Brytyjskie ministerstwo obrony podało w codziennym raporcie, że „Rosja ma nadzieję naprawić problemy, które wcześniej zatrzymywały jej inwazję, poprzez geograficzną koncentrację sił bojowych, skrócenie linii zaopatrzenia oraz uproszczenie dowodzenia i kontroli”.

Z kolei Rosja stwierdziła, że sankcje nałożone na nią przez kraje zachodnie oraz dostawy broni na Ukrainę utrudniają negocjacje pokojowe. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oznajmił, że zniesienie sankcji było częścią rozmów pokojowych mających na celu zakończenie wojny.

