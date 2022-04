Pawłowicz nie odpuszcza. Dostało się m.in. Balcerowiczowi. „Pan też powinien paść na kolana. Szkodniku jeden”

Poseł Lewicy Tomasz Trela domaga się, na podstawie dostępu do informacji publicznej, ujawnienia oświadczeń majątkowych sędziów TK i umieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej. Pismo, które skierował w tej sprawie do prezes TK Julii Przyłębskiej dotyczy: Krystyny Pawłowicz, Justyna Piskorskiego, Bartłomieja Sochańskiego, Michała Warcińskiego i Jarosława Wyrembaka.

Trela domaga się ujawnienia oświadczenia majątkowego Pawłowicz

Na wniosek Treli emocjonalnie zareagowała Pawłowicz, która w serii wpisów na Twitterze dała wyraz swojemu oburzeniu. „Ty chamie! Łobuzie! Dziadu kalwaryjski! Udowodnij najpierw, że brałam łapówki! V ruska kolumno! Łachu jeden! Albo na kolana, pod stół i odszczekać! Was ucieszy tylko seria w nasze plecy” – napisała sędzia TK. W piątek poseł Lewicy poinformował, że składa doniesienie do prokuratury na Pawłowicz. „Dość tego chamstwa, bufonady i arogancji w pani wykonaniu. I proszę opublikować swoje oświadczenie majątkowe, natychmiast. Nie odpuszczę, obiecuję!” – oświadczył.

Wojna na Twitterze. Sędzia TK nie odpuszcza

Pawłowicz została mocno skrytykowana za swoją reakcję i język, którym się posługuje, przez część użytkowników Twittera. Sędzia jednak nie przestała wyrażać swojego niezadowolenia i nadal „walczy” z osobami, które nie podzielają jej zdania. W ostatnich godzinach skomentowała kilkanaście krytycznych wobec niej wpisów. Zapowiedź złożenia zawiadomienia do prokuratury pochwalił m.in. były prezes NBP Leszek Balcerowicz. „Brawo” – napisał krótko pod postem Treli. „Panie Balcerowicz, pan też powinien paść na kolana i przepraszać Polskę i Polaków za niewyobrażalne szkody nam wyrządzone…Szkodniku jeden…” – zareagowała Pawłowicz.

Na aktywność sędzi TK zareagowała też posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska. „Jaki Trybunał taki język. Nowa elita budowana przez 7 lat przez prezesa Kaczyńskiego ma twarz p. Poseł obecnie sędzi @KrystPawlowicz. To ta dla której flaga europejska była szmatą” – napisała na Twitterze. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. „Ale komunistyczna „elita” miała PANI twarz p. Katarasińska.. Proszę nie zapominać swych haniebnych wyczynów z tamtego czasu. Wasze elitarne/gangsterskie metody, to bezczelnie pomawiać bez dowodów, z nazwiska, sędziów TK o „branie w łapę”. A trafne nazwanie tego dziadostwem to skandal” – napisała Pawłowicz.

„Typowy lewak”

Z kolei Bartosz Rydliński z Centrum Daszyńskiego zaprosił Pawłowicz na jego zajęcia na UKSW, gdzie „tłumaczy, czym jest jest „lewactwo”, np. anarchosyndykalizm”. „Po zajęciach na spokojnie postaram się wytłumaczyć też dlaczego Pani język i zachowanie nie licuje z powagą sędziego TK ani pracownika naukowego ze stopniem hab”. – napisał na Twitterze. „Proszę się nie chować za UKSW. Pospieszył się pan z wytykiem pod moim adresem, nie zapoznał się ze sprawą w kt. zabrał głos. Zachował mało naukowo, stronniczo i z niechęcią. Jak typowy lewak. UKSW tu nie uratuje pan. Ma pan szansę wycofać się z tego i przeprosić. Trela pewnie fajniejszy” – zareagowała sędzia.

