Ławrow znów prowokuje: Zachód musi zdyscyplinować kolegów z Polski i Ukrainy

Szef rosyjskiej dyplomacji udzielił wywiadu stacji Al-Arabiya. Skomentował w nim między innymi kwestię sankcji nałożonych przez państwa zachodnie na Moskwę. „Sankcje były z nami od dziesięcioleci. Nigdy w historii Związku Radzieckiego ani w historii Federacji Rosyjskiej nie przeżyliśmy dnia bez sankcji” – powiedział i dodał, że Zachód zawsze był „rusofobiczny”. Stwierdził też, że wiara państw Zachodu, że najnowsza fala sankcji sprawi, że „Rosja zacznie błagać o łaskę”, świadczy, że Zachód „nie ma pojęcia, jak postępować z Rosją”.

Ławrow oświadczył, że Zachód „na ślepo” poparł władze w Kijowie. „Amerykanie i inni biegają po całym świecie, mówiąc im, aby przyłączyli się do sankcji” – przekonywał dyplomata. Stwierdził też, że są „dyktatorami i grożą karą ludziom i krajom, które nie przyłączą się do ich polityki”. Przedstawiciel Kremla ocenił, że to „wstyd i hańba dla zachodniej cywilizacji”.

Szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził, że jeśli jednak Zachód przyzna się do „pomyłki” i „błędów” w swoich działaniach wobec Rosji, to jest szansa „na pewne wznowienie stosunków w przyszłości”.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Ławrow: Zachód musi zdyscyplinować ukraińskich i polskich kolegów

Ławrow oświadczył, że od stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski „forsował rusofobiczną politykę”, a za nim poszły kolejne kraje. Dyplomata przywoływał wypowiedź Zełenskiego, w której miał stwierdzić, że „Ukraina popełniła błąd, odmawiając bycia mocarstwem jądrowym”. Szef rosyjskiego MSZ cytował też rzekome słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który miał powiedzieć, że Polska „z zadowoleniem przyjmie” przeniesienie amerykańskiej broni jądrowej z Niemiec na swoje terytorium.

„Nigdy dotąd tak niebezpiecznie się nie bawiliśmy. Powinniśmy nalegać na oświadczenia stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, że wojny nuklearnej nigdy być nie może. By mieć co do tego pewność, Zachód powinien zdyscyplinować ukraińskich i polskich kolegów, którzy nie dostrzegają niebezpieczeństwa w zabawie bardzo ryzykownymi słowami – stwierdził Ławrow w rozmowie ze stacją Al-Arabiya.

Czytaj też:

Ambasador Ukrainy w Berlinie uderza w kanclerza Niemiec. „Działa jak Angela Merkel”