Koalicja Polska powiększyła się o nowego członka. Poznaliśmy jego nazwę

W poniedziałek 2 maja poznaliśmy najnowszego członka Koalicji Polskiej. Do projektu politycznego, który skupia się wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego, dołącza nowe na naszej scenie politycznej Centrum dla Polski. Z wypowiedzi jego członków można wywnioskować, że jest to twór skupiający się na osobach młodych, stawiający na wartości konserwatywne, patriotyczne oraz budujące zaufanie dla organizacji publicznych.

- Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Możemy wybrać większe dobro niż mniejsze zło - mówił jeden z liderów nowego ugrupowania. Stwierdził, że osoby obecnie rządzące Polską są nie tyle „narwane”, co wręcz „szalone”. Jak przekonywał, wiele osób z nim rozmawiających wyraża nadzieję na „powrót do normalności”. Wielokrotnie też członkowie CdP odwoływali się do Związku Młodzieży Wiejskiej i przekonywali o konieczności aktywizacji młodych ludzi w polityce.

Konwencja PSL. Co zaplanowano dla uczestników?

– Po naszej konwencji zamek będą mogli odwiedzać w tym dniu mieszkańcy Polski za darmo. Będzie to połączone z piknikiem rodzinnym, który będzie organizowany na błoniach pod zamkiem z licznymi atrakcjami — ze wspólnym śpiewaniem piosenek patriotycznych, jak również na końcu z występem zespołu Bratanki – zapraszał jeszcze przed imprezą Ireneusz Raś ze stowarzyszenia „Tak! Polska”.

Koalicja Polska

Koalicja Polska została utworzona w 2019 roku. Jego reprezentacją parlamentarną w Sejmie VIII kadencji i Senacie IX kadencji był klub Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska. Przez pewien czas związany z koalicją był również klub poselski Kukiz’15. W związku ze zmianami składu koalicji, zmieniła się też jej nazwa. Od 28 listopada 2020 roku była to już Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści.

Koalicja Polska: Skład

Obecnie w skład Koalicji Polskie wchodzą partie: Polskie Stronnictwo Ludowe, Konserwatyści z Markiem Biernackim i Ireneuszem Rasiem na czele, Unia Europejskich Demokratów Elżbiety Bińczyckiej, Ślonzoki Razem Leona Swaczyny, a także stowarzyszenie Państwo Fair Play Jolanty Miras, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Roberta Składowskiego i kilka organizacji osób pokrzywdzonych przez organy państwa, na których czele stoi Jerzy Jachnik. Najnowszym nabytkiem KP zostało Centrum dla Polski.

Czytaj też:

Grill podlewany piwem, podcinanie iglaków, partyjne imprezy. Tak politycy spędzają majówkę