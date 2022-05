Lewica chce, żeby 2 maja był dniem wolnym. „To święto nam się po prostu należy”

2 maja obchodzimy ustanowiony w 2004 roku Dzień Flagi. Oficjalnie celem tego święta jest „promowanie szacunku do flagi oraz propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych”. Tego samego dnia obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Jednak w przeciwieństwie do Święta Pracy, które obchodzone jest 1 maja, a także Święta Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

To chciałaby zmienić Nowa Lewica, o czym w Polsat News mówił współprzewodniczący partii Robert Biedroń. – 2 maja powinien być wolny od pracy! To w ogóle nielogicznie i niepraktyczne, 2 maja to wyrwa, gdy trzeba iść do pracy – stwierdził. Jak dodał, Polacy „pracują najwięcej w Europie” i nie mają „więcej świąt niż klasyczny Europejczyk”. – To święto, cytując klasyka, nam się po prostu należy – ocenił.

Biedroń przekonywał też, że skrócenie tygodnia pracy do 4 dni to pomysł, który staje się „coraz bardziej realny”. Przypominał, że takie rozwiązanie wprowadzono już w niektórych krajach europejskich. Przykładem może być Belgia, której rząd skrócił tydzień pracy w przeprowadzonych w lutym reformach. – Przy napływie trzech milionów uchodźców do Polski, ludzi, którzy będą szukali pracy, to jest jeden z pomysłów, który staje się coraz bardziej realny – wyjaśniał Biedroń.

2 maja dniem wolnym od pracy i pomoc dla uchodźców

Swój postulat ustanowienia 2 maja dniem wolnym od pracy politycy Lewicy zaprezentowali już 23 kwietnia podczas partyjnej konwencji. Poza tym postulowali likwidację europejskiego „liberum veto”, europejskiego „liberum veto” i szybkie przyjęcie Ukrainy do UE. – Polski rząd powinien stać się ambasadorem interesów Ukrainy w Unii Europejskiej. Ukraina musi jak najszybciej wstąpić do wspólnoty krajów unijnych - powiedział wówczas Robert Biedroń.

W kwestii 2 maja pojawiały się w tym roku pytania, czy za święto 1 maja, które przypada w niedzielę, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny. Jednak zgodnie z polskim prawem dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje nam wyłącznie za święto przypadające w sobotę. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii rozwiewa kodeks pracy, w którym czytamy, że „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Właśnie dlatego z dodatkowego dnia wolnego cieszyliśmy się w styczniu, kiedy to w sobotę przypadł Nowy Rok będący dniem wolnym od pracy. Niestety za Święto Pracy, a także za Boże Narodzenie, które również w tym roku przypadnie w niedzielę, pracownikowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny.

