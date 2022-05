Nancy Pelosi w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda przywitał gości po angielsku

W związku z trwająca wojną na Ukrainie spikerka Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu Nancy Pelosi niespodziewanie pojechała do Kijowa, gdzie spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W poniedziałek amerykańska delegacja rozpoczęła oficjalną wizytę w Polsce.

Nancy Pelosi w Pałacu Prezydenckim. Prezydent przywitał gości po angielsku

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Andrzej Duda powitał po kolei Nancy Pelosi i wszystkich towarzyszących jej kongresmenów. Następnie zaprosił ich na wspólne rozmowy.

– To dobrze, że jesteście tu z nami. Witam w Polsce w Pałacu Prezydenckim. Jestem bardzo wdzięczny, że możemy się tutaj spotkać i porozmawiać o naszych wzajemnych stosunkach, a przede wszystkim o sytuacji na Ukrainie – mówił polski prezydent, po angielsku witając amerykańskich kongresmenów. – O tym, jak można pomóc Ukraińcom, jakiej pomocy potrzebują. To bardzo ważne. Mogę powiedzieć, że to dla nas kluczowy moment w polityce. To naprawdę bardzo ważne, żeby podjąć dobre decyzje w tak trudnym czasie – dodał.

Po tym wstępie prezydent ze śmiechem stwierdził, że dalszą część wystąpienia wygłosi „w języku ojczystym”. Dalsze rozmowy odbywają się za zamkniętymi drzwiami.

