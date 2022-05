Tusk świętuje Konstytucję 3 maja w Poznaniu. „Także Ukraińcy mają prawo świętować ten dzień”

Centralne państwowe obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja odbywają się w Warszawie. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk postanowił spędzić ten dzień w Poznaniu i wziąć udział w miejskich obchodach na pl. Wolności. Wcześniej Tusk wziął udział w Poznańskim Biegu Konstytucji nad Jeziorem Strzeszyńskim.

Tusk: Ukraina walczy także o to, co było istotą Konstytucji 3 maja

Podczas uroczystości głos zabrał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Po nim wystąpił przewodniczacy PO, którego przywitały gromkie brawa. Tusk w swojej przemowie zwrócił się do zebranych na rynku Polaków, ale także do „gości z Ukrainy i „amerykańskich sojuszników”.

– Tak po prostu trzeba chyba wszystkim przypomnieć, że Święto Trzeciego Maja jest świętem Polek i Polaków, ale jak spojrzymy w detale tej historii, to także Ukraińcy i Ukrainki mają prawo świętować ten dzień. Jeśli spojrzymy na naszych sojuszników, także tu obecnych, ze Stanów Zjednoczonych, to oni także są w stanie docenić znaczenie jednej z pierwszych na świecie nowoczesnych konstytucji. To oni mogą zrozumieć, być może najlepiej, dumę Polek i Polaków, z tego tytułu, że to właśnie tu zdobyliśmy się w bardzo trudnej sytuacji na ten wysiłek polityczny, moralny, intelektualny – mówił Tusk.

Podkreślał, że to wielkie dziedzictwo, jakim jest Konstytucja 3 maja „dzisiaj nie jest tylko zwykłą lekcją historii”.

– To jest dziedzictwo, które musi być dla nas wszystkich zobowiązaniem na dziś i na przyszłe lata i dziesięciolecia. W tym dziedzictwie chodzi dokładnie o to, o co chodzi naszym siostrom i braciom w Ukrainie. O co chodzi naszym sojusznikom w NATO, w zapisach tego paktu. O co chodzi Unii Europejskiej, Europejczykom, co jest zapisane w traktatach, o co chodziło Polkom i Polakom i co jest zapisane w naszej dzisiejszej konstytucji, która czasami omijana, czasami obchodzona, czasami gwałcona, ale ciągle stanowi rękojmie, że nasze marzenia o wolnej, niepodległej, demokratyczne i praworządnej Polsce nie są mirażem, ale są naszą codziennością. Niedoskonałą, ale jednak codziennością – podkreślał przewodniczący PO. – Jeśli dzisiaj z takim podziwem patrzymy na bohaterstwo narodu ukraińskiego, to musimy sobie zdawać sobie sprawę, że przelewają krew za swoją suwerenność i niepodległość, a o to także chodziło twórcom Konstytucji 3 maja – dodał.

Tusk stwierdził, że „Ukraina walczy także o to, co było istotą Konstytucji 3 maja” . – O to, żeby obywatele mieli prawa, a władza obowiązki wobec obywateli, a nie odwrotnie. O to, żebyśmy wolność rozumieli jako system gwarancji, zapisanych m.in. w Konstytucji, że władza nie może zrobić wszystkiego, co jej do głowy przyjdzie wobec obywateli. Tylko musi słuchać obywateli, bo ich bronią jest właśnie konstytucja, są prawa zapisane w konstytucji – wymieniał.

„My w codziennej konfrontacji ze złem nie musimy uciekać się do daniny krwi”

Tusk stwierdził, że „ z ło nie musi brać góry także w naszej ojczyźnie”.

– Chociaż my w tej codziennej konfrontacji ze złem, nie musimy uciekać się do najwyżej ceny, do daniny krwi. Ale musimy być podobnie jak Ukrainki i Ukraińcy zjednoczeni wokół tych słów, tych wartości, które zapisane są zarówno w konstytucji amerykańskiej, które były zapisane w Konstytucji 3 maja, które są obecne w naszej dzisiejszej konstytucji, są obecne w naszych marzeniach – mówił.

Podkreślał, ze to o te wartości walczą Ukrainki i Ukraińcy.

– Praworządność, wolność, prawa obywatelskie, wolność słowa, suwerenność narodu i państwa, wspólnota Zachodu, traktaty międzynarodowe, które gwarantują pokój i które bronią naszej wolności, jedność polityczna świata zachodu, jedność europejska, jedność z USA wokół traktatu atlantyckiego, jedność walcząca o Ukrainę. Jeśli pozostaniemy wierni tym przykazaniom, jeśli będziemy każdego dnia wspólnie z narodami miłującymi wolność, […] jeśli wytrzymamy w tym wysiłku, to będziemy mogli z wielkim przekonaniem powiedzieć sobie i przyrzec sobie, Ukraińcom i Ukrainkom i naszym sojusznikom, że Polska nigdy nie zginie, że Ukrainie zwycięży, że wolność, praworządność, prawo, sprawiedliwość, prawa człowieka, wolne słowo będą zawsze obecne w naszym życiu. I że nie poddamy się niezależnie od okoliczności – mówił. – Wspólnie w tych ważnych sprawach, najświętszych dla nas wszystkich zwyciężymy. Jeszcze Polska nie zginęła, Szcze ne wmerła Ukrajina – zakończył swoje przemówienie, za które otrzymał w Poznaniu gorący aplauz.

