„Dziś 3 maja – święto naszej pierwszej Konstytucji, z której możemy być dumni! Ja przy tej okazji, chciałbym przypomnieć jak ważne jest przestrzeganie OBECNEJ ustawy zasadniczej. Np. Art. 1: »Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli«” – napisał Robert Biedroń na Twitterze.

Europoseł do tweeta dołączył grafikę z orłem na tęczowym tle. Wpis polityka zwrócił uwagę wielu internautów. Do chwili publikacji tekstu został polubiony przez ponad 240 użytkowników mediów społecznościowych. Nie wszystkim przypadł jednak do gustu.

Robert Biedroń opublikował grafikę z orłem na tęczowym tle. Internauci podzieleni

„A którego kraju jest to godło?”, „Czemu na fladze Unii Europejskiej nie ma kolorowych pasków?”, „Waszej symboliki nie bezcześcimy, prosimy o uszanowanie naszej! Panie Robercie, wiemy że lubi Pan szokować i robić szum. Wie Pan, jak wielu Polaków oddało życie, by bronić ojczyzny i całej symboliki z nią związanej. Dumnie nieśli na piersi biel i czerwień! Polacy nie dajcie się” – czytamy w komentarzach.

Ten ostatni wpis doczekał się polemiki. „1. Jacy wy? 2. Masa ludzi bezcześci symbolikę LGBT. 3. Tęczowe godło nie jest bezczeszczeniem – to symbol stworzony dla pokazania, że Polska składa się również z osób LGBT. 4. Chcesz pouczać o szanowaniu ojczyzny? To naucz się pisać poprawnie po polsku” – odpowiedział inny internauta.

