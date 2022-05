Debata w PE o praworządności w Polsce. Ostry wpis Szydło, Zalewska publikuje zdjęcie Tuska z Putinem

We wtorek 3 maja w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat stanu praworządności w Polsce i na Węgrzech. W czasie wydarzenia nie obyło się bez krytycznych komentarzy. Grupa europosłów podnosiła również, że działania Polski wobec uchodźców z Ukrainy są godne pochwały, ale nie powinny przysłaniać spraw dotyczących fundamentalnych unijnych wartości.

Debata w PE. Joachim Brudziński: Dziś o tym zapominacie

Podczas debaty głos zabrał m.in. Joachim Brudziński. Europoseł PiS zaczął od zacytowania słów byłej ambasador USA w Polsce, która stwierdziła, że duża część zarzutów wobec Polski dotyczących praworządności była efektem rosyjskiej dezinformacji. Polityk zwrócił uwagę na to, że debata odbywa się w dniu obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

– Chciałbym zapytać Francuzów: jakbyście się czuli, gdyby was 14 lipca ktoś próbował pouczać? Prowadził debatę na temat brutalnej reakcji policji na protesty złotych kamizelek i strofował za to wasze władze? Dlaczego więc psujecie święto Polaków? Dlaczego próbujecie odebrać nam prawo do bycia dumnymi Europejczykami w dniu naszego najważniejszego narodowego święta? To Konstytucja 3 maja była wzorem dla waszych konstytucji. Dziś o tym zapominacie – stwierdził Joachim Brudziński.

Ostry wpis Szydło, Zalewska publikuje zdjęcie Tuska z Putinem



To niejedyny europoseł PiS, który widzi nietakt w zorganizowaniu debaty w dniu święta narodowego. „Debata w PE przeciwko Polsce w dniu polskiego święta narodowego to kolejny poziom obłudy i hańby niektórych europosłów. Po co to robicie, szczególnie, gdy u polskich granic trwa wojna? Przecież dobrze wiecie, że to będzie taka sama jak zwykle kłamliwa gadanina grupki radykałów” – napisała była premier Beata Szydło.

„Dziś wyjątkowo trudny dzień dla Polski w Parlamencie Europejskim. W dzień Święta Konstytucji 3 maja haniebna debata o Polsce. Panie Donaldzie, będąc Polakiem ma się obowiązki polskie! Dziś w obliczu wojny na Ukrainie bronimy Polski przed atakiem EPP i S&D” – skomentowała z kolei Anna Zalewska. „Dziś w PE debata o „praworządności w Polsce”, pełna kłamstw i fake newsów o naszej Ojczyźnie. Komu zależy na tym najbardziej?” – dodała w kolejnym tweecie. Europoseł dołączyła do wpisu zdjęcie Donalda Tuska i Władimira Putina.

