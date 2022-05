Rozmowa Macrona z Putinem trwała ponad dwie godziny. Obie strony wydały komunikaty

We wtorek 3 maja odbyła się kolejna rozmowa Emmanuela Macrona i Władimira Putina. Pałac Elizejski poinformował, że prezydent Francji ostrzegł swojego rosyjskiego odpowiednika przed konsekwencjami, do których prowadzi wojna na Ukrainie i wezwał do zakończenia „niszczącej agresji”. Emmanuel Macron wyraził także „głębokie zaniepokojenie” dotyczące sytuacji w Mariupolu, czyli mieście, które jest oblężone przez wojska podległe Władimirowi Putinowi.

Kolejna rozmowa Macrona z Putinem. Komunikat rosyjskiej strony

Wcześniej komunikat wydała strona rosyjska. Jak relacjonuje TASS, przywódca Federacji Rosyjskiej powiedział, że „kraje Unii Europejskiej ignorują zbrodnie wojenne popełniane przez ukraińskie siły zbrojne oraz bombardowania miast i wsi w Donbasie”. Z informacji rosyjskiej agencji informacyjnej wynika, że Emmanuel Macron miał wyrazić zaniepokojenie narastającym problemem dotyczącym bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, a w odpowiedzi usłyszał, że zagrożenie to wynika przede wszystkim z sankcji nakładanych przez Zachód.

Władimir Putin przekazał Emmanuelowi Macronowi, że „Kijów nie jest gotowy do poważnej pracy” na rzecz zakończenia konfliktu, podczas gdy „Rosja jest w pełni otwarta na dialog”. Tym samym prezydent Rosji powtarzał kłamliwe, propagandowe tezy.







