Bezwzględny plan Rosji. Chodzi o trzy punkty, w tle kluczowa data

Rosja planuje zaanektować znaczną część wschodniej Ukrainy jeszcze w tym miesiącu – informuje Associated Press, powołując się na słowa wysokiego rangą urzędnika Stanów Zjednoczonych. Michael Carpenter, ambasador USA przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, wskazał, że Rosjanie planują przeprowadzić fikcyjne referenda w regionach Doniecka i Ługańska, aby nadać „pozory demokratycznej i wyborczej legitymacji”, a następnie przyłączyć te obszary do Rosji.

Taki sam ruch miałby czekać Chersoń, który zostałby nazwany „Chersońską Republiką Ludową”. Ambasador USA przy OBWE podkreślił, że żaden z ruchów, które planuje przeprowadzić Kreml, nie zostanie uznany przez władze Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.





Wojna na Ukrainie. Władimir Putin oficjalnie wypowie wojnę?

Ukraina broni się przed rosyjską agresją już 69. dobę. Od pewnego czasu pojawiają się spekulacje dotyczące tego, co może się stać 9 maja. To dla Rosji data symboliczna – „Dzień Zwycięstwa”, upamiętniający pokonanie nazistowskich Niemiec w 1945 roku.

Jak podaje CNN, obecnie dominującym jest przekonanie, że 9 maja Władimir Putin może formalnie wypowiedzieć wojnę Ukrainie. Do tej pory najazd na sąsiedni kraj określany był jako „specjalna operacja wojskowa” , której celem była m.in „denazyfikacja” Ukrainy. To kłamliwa narracja Kremla, który próbuje wytłumaczyć w ten sposób swoje bestialskie działania.

– Myślę, że będzie próbował odejść od swojej »operacji specjalnej« – powiedział w zeszłym tygodniu brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace w radiu LBC. – Przygotowywał grunt pod to, by móc powiedzieć: „Spójrzcie, to jest teraz wojna z nazistami, a ja potrzebuję więcej ludzi. Potrzebuję więcej rosyjskiego mięsa armatniego” – klarował.







