Białoruś niezapowiedzianie rozpoczęła duże manewry. Mają być sukcesywnie rozszerzane

Jak poinformowało białoruskie ministerstwo obrony, duże ćwiczenia wojskowe mają sprawdzić gotowość bojową sił szybkiego reagowania. W ramach tych działań testowana będzie m.in. procedura ogłaszania alarmu w jednostkach, marszu do wyznaczonych punktów i podejmowanie zadań bojowych. Mieszkańcy kraju zostali uprzedzeni o możliwych dużych przejazdach wojsk po publicznych drogach.

Początkowo w manewrach udział wzięła 465. Brygada Rakietowa, składająca się z czterech samodzielnych dywizjonów rakietowych i posiadająca wyrzutnie rakiet taktycznych Toczka-U. Z czasem mają do niej dołączać kolejne oddziały. W komunikacie resortu obrony wyraźnie zaznaczono, że manewry Białorusinów nie stanowią zagrożenia dla sąsiednich krajów czy ogólnie europejskiej społeczności.

Wojna na Ukrainie. Białoruś ukrywa pomoc dla Rosjan

Mińsk to bliski sojusznik Moskwy, podczas obecnej wojny na Ukrainie współpracujący na wielu płaszczyznach z Rosjanami i nazywany w Kijowie „wrogim państwem”. Rosjanie korzystają z sieci kolejowej Białorusi i leczą w tym kraju swoich rannych. To właśnie z Białorusi na początku wojny wysyłali konwoje do Czarnobyla i prowadzili ofensywę na Kijów. Z terytorium tego kraju ostrzeliwali też różne cele w zachodniej Ukrainie.

Władze białoruskie robią jednak wiele, aby podobne informacje nie wychodziły na jaw. Z najnowszych ustaleń Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy wynika, że Białoruś na początku kwietnia zaczęła z tego powodu wyłączać internet. „Po raz pierwszy całościowe i częściowe ograniczenie dostępu białoruskich użytkowników łączności mobilnej do internetu odnotowano 1 kwietnia” – czytamy w komunikacie wywiadu, który zamieszczono na Facebooku. „W ciągu miesiąca całe regiony kraju miały ograniczony dostęp do sieci” – dodano.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Zmarł pierwszy przywódca niepodległej Białorusi. Miał 87 lat