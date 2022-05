Beata Szydło uderza w PO, mówi o „europosłach wybranych w Polsce”. „Sikorski wczoraj świetnie się bawił”

Była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło była w środę 4 maja pytana przez Elizę Olczyk na antenie Polskiego Radia 24 o wczorajszą debatę w Parlamencie Europejskim na temat praworządności w Polsce i na Węgrzech.

Szydło o debacie w PE: Kolejna próba politycznego pogrożenia palcem Polsce i Węgrom

– Trudno to nazwać debatą. To była kolejna próba politycznego pogrożenia palcem Polsce i Węgrom. Oczywiście data jest symboliczna dla nas, że akurat w momencie, kiedy jest święto narodowe Polski, to Parlament Europejski zorganizował rozmowę na temat rzekomych przekroczeń i łamania praw demokracji w Polsce – mówiła Szydło.

Oceniła też, że sala obrad Parlamentu Europejskiego świeciła pustkami, co ma jej zdaniem świadczyć, że nikt się już tym tematem nie przejmuje. Debatę europoseł PiS uznała za „bardzo słabą merytorycznie”.

„Sikorski wczoraj świetnie się bawił”

Przy okazji Szydło uderzyła też w polskich europosłów opozycyjnych wobec rządu.

– Niestety bardzo przykre i smutne jednocześnie jest to, że inicjatorami tego typu rozmów, bo przecież odbyło się ich sporo, są polscy europosłowie. A właściwie można powiedzieć „europosłowie wybrani w Polsce”, którzy powinni reprezentować interes Polski. Tu nie ma nikogo innego z innych krajów, który tak wściekle atakowałby swój rząd, jak właśnie europosłowie PO – oceniła.

Jej zdaniem opozycyjni wobec PiS europosłowie „wczoraj dobrze się bawili na sali obrad”. – To pokazuje stan, w którym jest polska opozycja. Dopóki Polacy sami będą atakowali swój kraj w PE, będą nakłaniali do takich debat, będą dyskredytowali decyzje podejmowane w państwie, to będziemy mieli żenujący spektakl – stwierdziła

Eliza Olczyk pytała też o słowa Rafała Trzaskowskiego, który ocenił, ze polska odcięta od europejskich funduszy stanie się skansenem.

– Trzaskowski powinien porozmawiać z Tuskiem i Sikorskim. Sikorski wczoraj świetnie się bawił. Był bardzo zadowolony, że po raz kolejny ta debata o Polsce się odbywa. Powinien ich zapytać, dlaczego robią wszystko w UE, żeby rzucać kłody polskiemu rządowi i wbijać klin pomiędzy Komisję Europejską a Polskę – stwierdziła. – A Tuska warto zapytać, co on zrobił i czy porozmawiał ze swoimi kolegami tutaj w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej i pokazał im, jak rzeczywiście wygląda sytuacja w Polsce. Przecież te opowieści, które snują, są nie tylko nieprawdziwe, ale szkalujące nasz kraj – dodała.

