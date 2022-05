Morawiecki nie jest fanem swojego ministra? Onet: Zdymisjonowałby go w jeden dzień

Dziennikarz Onetu Andrzej Gajcy swój tekst na temat niepewnego losy szefa MSZ zaczął od opisu spotkania z 28 kwietnia w siedzibie resortu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński miał przy alei Szucha przez blisko godzinę rozmawiać ze Zbigniewem Rauem na temat jego przyszłości.

Z artykułu Onetu dowiadujemy się, że próby wypchnięcia Raua z ministerstwa stanowią tajemnicę poliszynela. Znane mają być także powody rzekomej niechęci premiera do ministra: zbyt duża autonomia polityka, w tym brak możliwości wpływania na jego decyzje personalne.

Do jednego z głównych zadań Raua miałaby należeć wymiana obsady najważniejszych polskich ambasad, rozpoczęta obsadzeniem tej waszyngtońskiej przez Marka Magierowskiego. Bartosz Cichocki miałby objąć ambasadę w Niemczech, a do Kijowa według informacji Onetu skierowano by obecnego szefa Kancelarii Premiera – Michała Dworczyka.

Gajcy przedstawia to wszystko jako walkę frakcji w PiS. O funkcję ambasadora w Berlinie walczyć mieliby także prezydencki minister Jakub Kumoch oraz Dariusz Pawłoś, bliski współpracownik Andrzeja Przyłębskiego, męża Julii Przyłębskiej – prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Onet o walce w MSZ

Onet pisze o dwuwładzy w centrali MSZ i trwających walkach ludzi ministra Raua z trzema wiceministrami, raportującymi do Kancelarii Premiera. – Premier Morawiecki, gdyby tylko mógł, to w ciągu jednego dnia zdymisjonowałby szefa MSZ – miał przekazać portalowi jeden z bliskich współpracowników szefa rządu.

