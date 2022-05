Najnowszy sondaż. Skok poparcia dla Lewicy, Konfederacja mocno traci

Gdyby wybory odbyły się na początku maja, Zjednoczona prawica wygrałaby je z 35,9 proc. głosów. Numerem dwa pozostaje Koalicja Obywatelska, którą popiera 26,3 proc. ankietowanych. Trzecia z kolei byłaby Lewica z aż 9 proc. głosów.

Dopiero na czwartym miejscu jest Polska 2050. Na ugrupowanie Szymona Hołowni zagłosowałoby 8,6 proc. ankietowanych. Stanowi to spore zaskoczenie w porównaniu z sondażami z ostatnich miesięcy. Powyżej progu wyborczego znalazłyby się jeszcze PSL-Koalicja Polska z wynikiem 5,1 proc. głosów oraz Konfederacja z wynikiem 5 proc.

Sondaż poparcia dla partii. Wzrosty i spadki

Warto zauważyć, że w sondażu IBRiS na ten miesiąc wzrosty odnotowały koalicja rządząca (1,7 pkt proc.) i Lewica (2,7 pkt proc.). Wynik Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i PSL praktycznie stanął w miejscu. Najwięcej straciła Konfederacja – aż 2,8 pkt proc. 10,1 proc. badanych nie wiedziałoby, na kogo zagłosować.

Frekwencja wyborcza według badania IBRiS sięgnęłaby 53,8 proc. Głosu nie oddałoby 43 proc. uprawnionych Polaków, a 3,2 jeszcze nie zdecydowało, co zrobi podczas wyborów. Sondaż przeprowadzono 4 maja 2022 roku metodą CATI na próbie 1100 osób.

Nowe postulaty Lewicy

Szybkie przyjęcie Ukrainy do UE, ustanowienie 2 maja dniem wolnym od pracy, likwidacja europejskiego „liberum veto” i powołanie europejskiej spółdzielni energetycznej - to najważniejsze postulaty przedstawione przez polityków Lewicy podczas partyjnej konwencji.

– Polski rząd powinien stać się ambasadorem interesów Ukrainy w Unii Europejskiej. Ukraina musi jak najszybciej wstąpić do wspólnoty krajów unijnych. Pierwszym krokiem, który postulujmy, jest nadanie parlamentarzystom z Ukrainy statusu obserwatorów w Parlamencie Europejskim – powiedział Robert Biedroń na początku swojego wystąpienia, które otworzyło konwencję Lewicy.

Europoseł zaznaczył, że drugim postulatem jego formacji jest likwidacja europejskiego liberum veto. – Zasada jednomyślności w dzisiejszych czasach jest destrukcyjna w Unii Europejskiej. Polska ma złe doświadczenie z „liberum veto”. Proponujemy odejście od zasady jednomyślności tak, żeby już żaden Morawiecki nie blokował pakietu klimatycznego i żaden Ziobro nie oczekiwał blokowania funduszy odbudowy – tłumaczył Robert Biedroń.

Lewica chciałaby również, aby Polska dołączyła do europejskiej prokuratury. Jak tłumaczył europoseł, bycie w tej wspólnocie gwarantuje nam wszystkim, wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, bezpieczeństwo prawne. – Apeluję do Zbigniewa Ziobry: jeżeli jest pan uczciwy, jeżeli pan się nie boi, jeżeli pan nie ma nic na sumieniu, proszę zadeklarować, że Polska w najbliższych miesiącach, w trybie pilnym dla bezpieczeństwa Polek i Polaków przystąpi do prokuratury europejskiej – powiedział polityk.

