Donald Tusk ma plan na wygraną w wyborach. „To moja odpowiedź dla wszystkich potencjalnych partnerów”

Donald Tusk zabrał w Warszawie przed Sejmem głos ws. planu na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. – Jeśli pójdziemy razem, to wygramy te wybory i to jest gwarantowane. Jeśli pójdziemy osobno – ryzyko jest większe. To jest moja odpowiedź dla wszystkich potencjalnych partnerów – mówił lider PO.

Były premier podkreślił, że jest cierpliwy. Dodał, że ani on sam, ani Platforma Obywatelska nie mają powodów do paniki. – Będę cierpliwie namawiał, żeby każdy wziął, bo tu nie trzeba komputera ani kalkulatora, wystarczy liczydło, żeby policzyć i zrozumieć, w jakiej konstelacji mamy pewność zwycięstwa, a w jakich konstrukcjach politycznych to ryzyko się zwiększa. Będę cierpliwie namawiał naszych partnerów do jak najściślejszej współpracy – powiedział.

Donald Tusk o wyborach parlamentarnych

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej jako przykład podał sytuację z 2019 roku, kiedy KO, Lewica i PSL wystawiły jedną listę do Senatu. Tusk zapowiedział, że będzie wspierał wszystkich, którzy opowiedzą się za jedną listą opozycji w wyborach parlamentarnych. Były premier zdradził, że słyszał plotki o wcześniejszych wyborach. Tusk nie był zdziwiony takimi doniesieniami. – Porażka tego rządu w czasach tak wymagających jest widoczna gołym okiem – ocenił.

Lider PO zaznaczył, że zrobi wszystko, aby jego ugrupowanie było przygotowane na przedterminowe wybory. – Potrafimy zmobilizować najlepszych, najbardziej zaangażowanych ludzi, niekoniecznie z partii politycznych, którzy będą reprezentowali realne interesy ludzi – skomentował Tusk.

Czytaj też:

„Zaangażowanie nie polega na tym, żeby pomarudzić, jaki ten Kaczor zły”. Donald Tusk radzi opozycji