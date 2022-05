Wysokie poparcie dla Zjednoczonej Prawicy w sondażu. Leszek Miller wskazał powód

Z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku maja, wygrałaby je Zjednoczona Prawica. Na tę koalicję chęć oddania głosu zadeklarowało 35,9 proc. respondentów. Na drugiej pozycji, ze sporą stratą, uplasowała się Koalicja Obywatelska (26,3 proc.). Ostatnie miejsce na podium zajmuje Lewica z wynikiem 9 proc. głosów.

Leszek Miller na antenie Polsat News został zapytany, w jaki sposób wyjaśni wysoki wskaźnik poparcia dla obozu rządzącego „w całym tym zamieszaniu okołoinflacyjnym”.