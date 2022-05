Mniej niż zero? Miller dla „Wprost”: Dzisiaj oceniam Ziobrę gorzej niż kiedyś

Czytaj też:

W Sejmie utknął projekt ustawy dotyczący Izby Dyscyplinarnej, który – gdyby został uchwalony – prawdopodobnie przyczyniłby się do odblokowania funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Ale na razie nie ma porozumienia, co do kształtu projektu. Prezydent ma się nie zgadzać na poprawki Solidarnej Polski, zaś partia dowodzona przez Zbigniewa Ziobro, nie godzi się m.in. na likwidację Izby Dyscyplinarnej. W impasie mijają dni, a pieniądze z KPO wciąż do Polski nie dotarły.