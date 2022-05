Narada z udziałem Bidena i Zełenskiego. Jednym z tematów sankcje wobec Rosji

W niedzielę 8 maja prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden weźmie udział w wirtualnej naradzie z udziałem przedstawicieli krajów należących do G7 oraz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. – W niedzielę rano prezydent Joe Biden weźmie udział w wirtualnym spotkaniu przywódców G7, któremu będzie przewodniczył kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Do liderów dołączy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – poinformował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych.

W krótkim komunikacie przekazano, że jednym z tematów, który poruszą politycy, będą sankcje nakładane na Rosję. Podczas spotkania zostanie omówiony również rozwój wydarzeń na Ukrainie, która broni się przed rosyjską agresją już ponad 70 dni. Politycy mają zwrócić również uwagę na wartość demonstrowania ciągłej jedności G7 w odpowiadaniu na działania Władimira Putina i podległej mu armii.





W drugiej połowie kwietnia Joe Biden ogłosił kolejną transzę dostaw broni na Ukrainę. – Jesteśmy w krytycznym momencie tej wojny. Rosja przygotowuje się do kolejnej fazy walk. Siły rosyjskie wycofały się z Kijowa. Powinniśmy złożyć wyrazy uznania siłom ukraińskim. Wiele im zawdzięczamy. Zbrodnie wojenne są oczywiste dla całego świata – powiedział amerykański przywódca.