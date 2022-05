Misja pokojowa na Ukrainie z udziałem polskich żołnierzy? Najnowszy sondaż

W sondażu, który został przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, 56,8 proc. badanych opowiedziało się za udziałem polskich żołnierzy w misji pokojowej na Ukrainie. Przeciwnego zdania było 32,5 proc. respondentów, a 10,7 proc. nie umiało zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, za wysłaniem wojsk częściej opowiadali się mężczyźni, osoby powyżej 30 roku życia, posiadające wykształcenie wyższe (72 proc.), a także głosujące w ostatnich wyborach na Koalicję Obywatelską PO–PSL (71 proc.), a w ostatnich wyborach prezydenckich na Szymona Hołownię (73 proc.) lub Krzysztofa Bosaka (72 proc.).

Wojna na Ukrainie. Misja pokojowa NATO?

Przypomnijmy – w połowie marca Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Kijowie po raz pierwszy poinformował o pomyśle wprowadzenia do Ukrainy misji pokojowej NATO. – Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO albo szerszego układu pokojowego. Misja, która będzie potrafiła się obronić, która znajdzie się na terenie Ukrainy i nie będzie to misja obronna. Będzie to misja dążąca do pokoju, pomocy humanitarnej, ale będzie też osłonięta przez odpowiednie siły zbrojne. To coś, czego Europa, Ukraina i świat najbardziej potrzebuje – mówił wicepremier i prezes PiS.







