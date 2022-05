Misja pokojowa na Ukrainie z udziałem polskich żołnierzy? Najnowszy sondaż

W sondażu, który został przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”, 56,8 proc. badanych opowiedziało się za udziałem polskich żołnierzy w misji pokojowej na Ukrainie. Przeciwnego zdania było 32,5 proc. respondentów, a 10,7 proc. nie umiało zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, za wysłaniem wojsk częściej opowiadali się mężczyźni, osoby powyżej 30 roku życia, posiadające wykształcenie wyższe (72 proc.), a także głosujące w ostatnich wyborach na Koalicję Obywatelską PO–PSL (71 proc.), a w ostatnich wyborach prezydenckich na Szymona Hołownię (73 proc.) lub Krzysztofa Bosaka (72 proc.).

Wojna na Ukrainie. Misja pokojowa NATO?

Przypomnijmy – w połowie marca Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Kijowie po raz pierwszy poinformował o pomyśle wprowadzenia do Ukrainy misji pokojowej NATO. – Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie także w stanie się obronić, która będzie działała na terenie Ukrainy za zgodą oczywiście prezydenta, rządu Ukrainy. (...) To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie osłonięta też przez odpowiednie siły, siły zbrojne – powiedział wicepremier.







