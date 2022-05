Rewolucja dla 300 tys. Polaków? Tusk od razu powiedział „tak”, PSL zapowiedziało pomoc”

O sprawie zrobiło się głośno w czwartek 5 maja, kiedy na konferencji przed gmachem Sejmu pojawił się szef PO Donald Tusk. Wydarzenie trzeba było organizować na zewnątrz, bo – zdaniem posłanki KO Iwony Hartwich – towarzyszących jej osób z niepełnosprawnościami nie wpuszczono do Sejmu.

Straż Marszałkowska jeszcze tego samego dnia wydała oświadczenie, w którym informowano o udzieleniu zgody na wejście do budynku „U” wszystkim zgłoszonym dzień wcześniej przez Hartwich osobom. Problem w tym, że wybudowany niedawno budynek, choć formalnie jest częścią kompleksu sejmowego, to znajduje się po drugiej stronie ulicy Wiejskiej. Od gmachu głównego, który kojarzy większość obserwatorów życia sejmowego, dzieli go kilkaset metrów.