Janusz Kowalski znowu zaskakuje. Po jego słowach wszyscy w studiu TVP wybuchli śmiechem

Janusz Kowalski jest posłem z ramienia Solidarnej Polski, a w przeszłości, w latach 2019-2021, piastował urząd wiceministra aktywów państwowych. Jednak najbardziej charakterystyczne dla tego polityka są wypowiedzi krytykujące rządy PO-PSL i byłego premiera Donalda Tuska. Nie inaczej było w niedzielę podczas programu śniadaniowego „Woronicza 17” emitowanego w TVP Info.

Kowalski krytykuje Donalda Tuska. Mówi o targowicy

„Moja ocena jest jednoznaczna i użyję umiarkowanych słów: zaprzaństwo XXI wieku i targowica ma dzisiaj twarz Donalda Tuska i Leszka Millera i Roberta Biedronia. To jest niemożliwe, żeby polscy posłowie głosowali przeciwko Rzeczpospolitej, za wstrzymaniem funduszy” – stwierdził Kowalski w nawiązaniu do głosowania w Parlamencie Europejskim na temat wstrzymania wypłaty pieniędzy z KPO.

Poseł Solidarnej Polski dodał, że „powinna istnieć jakaś ustawa, która odbiera im obywatelstwo. Formalnie są Polakami, ale zachowują się jak brukselczycy”. Te słowa padły w odniesieniu do Jerzego Buzka, Leszka Millera, Ewy Kopacz i Marka Belki, którzy uczestniczyli we wspomnianym głosowaniu. Wypomniał przy tej okazji również „debatę przeciwko Polsce” zainicjowaną przez Donalda Tuska z okazji święta Konstytucji 3 maja, co według niego było „skandalem”.

„Solidarna Polska jest ugrupowaniem umiarkowanym”

Jednak w pewnym momencie po słowach Janusza Kowalskiego wszyscy w studiu, włącznie z prowadzącym Michałem Rachoniem i europosłem PiS Dominikiem Tarczyńskim, wybuchli głośnym śmiechem. Powodem było zestawienie Prawa i Sprawiedliwości z Solidarną Polską.

„Cieszę się, że mój serdeczny kolega siedzi po mojej lewej stronie, po prawej również przedstawiciel bardziej radykalnego skrzydła, bo Solidarna Polska jest jednak ugrupowaniem umiarkowanym…” – powiedział Kowalski.

Obecna w studiu posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska w odpowiedzi na te słowa powiedziała: „Panie pośle, to nie Prima Aprilis, to już było”.