NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Władimir Putin oficjalnie wypowie Ukrainie wojnę? Najważniejsze informacje

Wojna na Ukrainie. Relacja na żywo z 9 maja

6:40 Ukraińskie Siły Zbrojne informują o rozmieszczeniu przez Rosję sześciu okrętów oraz dwóch okrętów podwodnych na Morzu Czarnym w pobliżu Ukrainy. Dowództwo Operacyjne Ukrainy poinformowało w niedzielę, że okręty te są gotowe do walki. 6:27 Ukraińska Prawda podaje, że grupa 173 cywilów została ewakuowana do Zaporoża. 6:21 W nagraniu z okazji dnia pamięci o ofiarach II wojny światowej prezydent Ukrainy mówił o tym, że slogan „nigdy więcej” ma dzisiaj inny wydźwięk.



Nowe nagranie Wołodymyra Zełenskiego. Wspomniał o Polsce 6:10 Dzień dobry. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze wydarzenia dotyczące wojny na Ukrainie.