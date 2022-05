Władimir Putin złożył Ukraińcom „życzenia”. Padły kuriozalne słowa

9 maja hucznie obchodzony jest w Rosji Dzień Zwycięstwa. W tym dniu przypada rocznica wygranej w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, czyli propagandowo nazywanej części II wojny światowej. Z tej okazji w Moskwie co roku odbywa się wielka parada. Po inwazji Rosji na Ukrainę pojawiały się doniesienia, że Władimir Putin będzie chciał ogłosić wtedy chociaż częściowe zwycięstwo nad Kijowem.

„Gratulacje” z okazji Dnia Zwycięstwa

Rosyjska, państwowa agencja TASS poinformowała, że z okazji „zwycięstwa ZSRR w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej” Władimir Putin wysłał „gratulacje” przywódcom Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Abchazji i Osetii Południowej. Na liście pojawiły się także separatystyczne Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa. „Gratulacje” otrzymali także „obywatele Gruzji i Ukrainy”.

Putin podkreślił w komunikacie, że „w dzisiejszych czasach powszechnym obowiązkiem jest zapobieganie odrodzeniu nazizmu, który przyniósł tyle cierpień narodom różnych państw”. „Konieczne jest zachowanie i przekazanie naszym potomkom prawdy o wydarzeniach wojennych, naszych wspólnych wartościach duchowych i tradycjach braterskiej przyjaźni” – napisał w depeszach.

Odnosząc się do liderów separatystycznych republik donieckiej i ługańskiej rosyjski przywódca stwierdził, że żołnierze tak jak przodkowie „walczą razem, by wyzwolić swoje ziemie od nazistowskiego brudu”. Z kolei zwracając się do weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz narodu ukraińskiego oświadczył, że jest „nie do zaakceptowania odwet ideologicznych spadkobierców, pokonanych w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”. „Niezliczone ofiary, poniesione w imię naszego wspólnego zwycięstwa, stały się niezbędne dla naszego życia i wolności. Pamięć o tym nie może pozostać w zapomnieniu” – napisał rosyjski przywódca. Putin dodał też, że „dzisiaj nazizm ponownie podnosi głowę i usiłuje narzucić swój barbarzyński, nieludzki porządek”.

Kuriozalne „życzenia” dla Ukraińców

Złożył też ukraińskim weteranom i obywatelom Ukrainy „gratulacje” z okazji Dnia Zwycięstwa, które nazwał „wspólnym wielkim świętem”. Życzył im „męstwa psychicznego, dobrego zdrowia i długowieczności, a wszystkim mieszkańcom Ukrainy spokojnej i sprawiedliwej przyszłości”.

Przypomnijmy, że 24 lutego rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. W rosyjskich propagandowych przekazach nie ma mowy o „wojnie”, lecz działania te nazywane są „specjalną operacją”. Putin tłumaczył, że jej celami są „demilitaryzacja” i „denazyfikacja” Ukrainy.

