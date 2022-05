Władimir Putin przemawia w Moskwie. Padło słowo „horror”

W przemówieniu z okazji Dnia Zwycięstwa prezydent Władimir Putin celebrował „triumf” Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami. Prezydent stwierdził, że był to „bezprecedensowy wyczyn heroizmu” i że Rosja musi zapewnić, że „horror wojny światowej nigdy się nie powtórzy”.

Władimir Putin uderzył w kraje należące do NATO. Stwierdził, że Rosja „na próżno” próbowała iść na kompromis w kwestiach bezpieczeństwa. Jednocześnie prezydent podkreślił, że istnieje „niedopuszczalne zagrożenie dla Rosjan tuż przy granicach kraju”. W ten sposób Władimir Putin powtórzył tezy rosyjskiej propagandy, która próbuje zakłamać rzeczywistość i wbrew faktom ukazać siebie jako stronę pokrzywdzoną.

Władimir Putin oskarżył Zachód o „przygotowywanie się do inwazji na naszą ziemię, w tym na Krym” – czyli obszar Ukrainy, który Rosja zaanektowała w 2014 roku. To, co dzieje się teraz na Ukrainie, czyli bestialską wojnę, Władimir Putin określił jako „prewencyjne uderzenie na agresora”. – Chwała naszym wspaniałym siłom zbrojnym, chwała Rosji, za zwycięstwo – tymi słowami zakończył swoje przemówienie.

