Zełenski w symbolicznym miejscu: Wkrótce na Ukrainie będą dwa Dni Zwycięstwa, a ktoś nie będzie miał nawet jednego

9 maja obchodzone jest na Ukrainie święto państwowe – Dzień Zwycięstwa nad Nazizmem w II Wojnie Światowej. Tegoroczne obchody przypadły w czasie trwającej rosyjskiej inwazji. W poniedziałek opublikowano wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, nagrane z tej okazji na Chreszczatyku, czyli głównej alei Kijowa.

Dzień Zwycięstwa. Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie

Na wstępie ukraiński przywódca przypomniał, że 30 sierpnia 2021 roku Ukraina świętowała 30-lecie niepodległości. – Po Chreszczatyku maszerowali nasi żołnierze i sprzęt, na niebie była nasza „Mrija” – wspominał prezydent, idąc pustą dziś aleją i mijając kolejne barykady. Zełenski zacytował słowa poety i filozofa Hryhorija Skoworody: „Nie ma nic groźniejszego niż podstępny wróg, ale nie ma nic bardziej trującego niż fałszywy przyjaciel”. – 24 lutego zrozumieliśmy tę prawdę, kiedy fałszywy przyjaciel rozpoczął wojnę – zaznaczył.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że „to nie jest wojna dwóch armii, to wojna dwóch światopoglądów”. Prowadzących wojnę Rosjan nazwał „barbarzyńcami, którzy ostrzeliwują muzeum Skoworody i wierzą, że rakietami można zniszczyć ukraińską filozofię”. – Ona ich drażni, jest im obca, przeraża ich – ona polega na tym, że jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy idą swoją drogą – mówił.

„Jesteśmy mądrzejsi dzięki znajomości jednej książki”

- Dziś celebrujemy Dzień Zwycięstwa nad Nazizmem. Jesteśmy dumni z tego, że nasi przodkowie, razem z innymi narodami antyhitlerowskiej koalicji, pokonali nazizm. Nikomu nie damy odebrać sobie tego zwycięstwa. Nasz wróg marzył, że zrezygnujemy ze świętowania 9 maja i zwycięstwa nad nazizmem – powiedział Zełenski. Prezydent zaznaczył, że Ukraińcy wypędzili nazistów m.in. z Ługańska, Doniecka, Chersonia, Melitopola, Berdiańska, Jałty, Symferopola czy Mariupola. Podkreślił, że to daje nadzieję na zwycięstwo. – Jaką mamy przewagę nad naszymi wrogami? Jesteśmy mądrzejsi dzięki znajomości jednej książki – podręcznika historii Ukrainy. Nie cierpielibyśmy, gdyby wszyscy nasi wrogowie umieli czytać i wyciągać odpowiednie wnioski - wskazał.

Zełenski: Wkrótce na Ukrainie będą dwa Dni Zwycięstwa

Prezydent podkreślił, że kraj „przeżywał różne wojny, ale wszystkie miały taki sam finał”. – Naszą ziemię zasypywały kule i pociski, ale żaden wróg nie zapuścił tu korzeni – mówił. Zełenski podkreślił też, że kraj „nigdy nie zapomni tego, co przodkowie zrobili podczas II wojny światowej”. – My nie mówimy (jak Rosjanie – przyp. red.): „możemy powtórzyć”, bo chcieć powtórzyć 2194 dni wojny może tylko szaleniec. Ten, którzy już dzisiaj powtarza straszliwe zbrodnie reżimu Hitlera, naśladuje filozofię nazistów i kopiuje to, co robili oni (...). Wkrótce na Ukrainie będą dwa Dni Zwycięstwa, a ktoś nie będzie miał nawet jednego – oświadczył prezydent. – Wygraliśmy wtedy, wygramy też teraz, a Chreszczatyk zobaczy paradę zwycięstwa – zakończył swoje przemówienie Zełenski.

