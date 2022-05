NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Eksplozje w Odessie – najnowsze informacje z 10 maja

Wojna na Ukrainie. Relacja na żywo z 10 maja

8:28 Najważniejsze informacje odnośnie rosyjskiej inwazji na dzień 10 maja ze Sztabu Generalnego ZSU



„Na kierunku Izium rosyjski wróg uzupełnił amunicję, paliwo i środki logistyczne. Nadchodzi kontynuacja przygotowania do działań ofensywnych w rejonie Łymania i Sewerodoniecka. (...)

Okupanci nadal prowadzą ofensywę we wschodniej strefie operacyjnej w celu ustanowienia pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego oraz utrzymania korytarza lądowego między tymi terytoriami a okupowanym Krymem.

Armia rosyjska koncentruje główne wysiłki grupy lotniczej na wspieraniu działań jednostek we wschodniej strefie operacyjnej” – czytamy. 8:10 – Wieczór 9 maja zakończył się alarmem lotniczym i ostrzałem. Około godziny 22.00 Rosjanie ostrzelali tereny gmin miejskich Nowa Słoboda i Worożba. Nie odnotowano ofiar, informacje o zniszczeniach są wyjaśniane – poinformował szef Obwodowej Admistracji Wojskowej miasta Sumy Dmytro Żywycki. 7:54 „Dziękuję prezydentowi Bidenowi i narodowi amerykańskiemu za wsparcie w walce o naszą wolność i przyszłość" – napisał na Twitterze prezydent Ukrainy. 7:39 Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału w Odessie. 7:24 Prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę Lend-Lease. Umożliwi ona szybsze przekazywanie pomocy wojskowej Ukrainie.



Ogromna pomoc militarna dla Ukrainy. Biden podpisał ustawę 7:11 Obchody 9 maja odbyły się m.in. w Berlinie. Władze zakazały jednak pokazywania ukraińskich i rosyjskich flag.



twitter.com 6:53 Prezydent USA Joe Biden obawia się, że Władimir Putin „nie ma wyjścia” z wojny na Ukrainie i – jak przyznał – sam się zastanawia, co z tym zrobić.



Joe Biden: Putin nie ma wyjścia z tej wojny i to mnie martwi 6:45 – Będziemy walczyć do końca, aż całe terytorium Ukrainy będzie pod naszą kontrolą, Krym też – powiedział w „Kropce nad i" Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce. – Szanse na to, że będzie ofensywa i Rosjanie zdobędą jakieś terytorium, są coraz mniejsze. Mam nadzieję, że wojna skończy się szybko, Rosja nie ma już ducha – dodał. 6:38 Sztab Generalny ukraińskiej armii ostrzega przed „sabotażem w zakładach chemicznych". „Wróg skupia wysiłki swojego lotnictwa na wspieraniu działań wojsk we wschodniej strefie operacyjnej: na kierunkach słobodziańskim i donieckim oraz w rejonie zakładów Azowstal" – informuje Sztab Generalny Ukrainy. 6:25 W niemieckim rządzie prowadzone są nieoficjalne przygotowania na ewentualność odcięcia dostaw gazu przez Rosję – informuje Reuters.



Reuters: Niemcy szykują się na odcięcie rosyjskiego gazu 6:17 W zakładach Azowstal w Mariupolu wciąż przebywa około 600 rannych ukraińskich żołnierzy. Zakłady te są ostatnim bastionem obrońców miasta. 6:08 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze informacje.