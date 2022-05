Królowa Elżbieta II nie wygłosi mowy tronowej w parlamencie. W ostatniej chwili musiała odwołać udział w uroczystości

W Wielkiej Brytanii królowa tradycyjnie uczestniczy w ceremonii otwarcia nowej sesji parlamentu i wygłasza przemówienie, w którym wskazuje plany rządu dotyczące legislacji. Do tej pory, Elżbieta II w czasie swojego 70-letniego panowania tylko dwukrotnie nie wzięła udziału w uroczystości: w 1959 r. i 1963 r. z powodu ciąży.

Elżbieta II nie weźmie udziału w otwarciu sesji parlamentu

Jeszcze do poniedziałku, jak zaznacza BBC, Pałac Buckingham informował, że królowa ma nadzieję na udział w uroczystej sesji parlamentu, jednak wieczorem przekazano, że monarchini nie pojedzie na ceremonię do Westminsteru z powodu „epizodycznych problemów z poruszaniem się”. W oświadczeniu zaznaczono, że po konsultacjach ze swoimi lekarzami królowa niechętnie zrezygnowała z uczestnictwa w uroczystości. Upoważnienie do otwarcia sesji parlamentu w jej umieniu otrzymali wspólnie książę Karol i książę William.

Jak informuje BBC, tron królowej będzie pusty, a Karol i jego żona księżna Camilla, oraz książę William mają zasiąść przed zgromadzonymi na sali parlamentarzystami, na swoich miejscach. – Premier w pełni szanuje życzenia Jej Królewskiej Mości i jest wdzięczny księciu Walii za zgodę na wygłoszenie przemówienia w jej imieniu – skomentował decyzję Pałacu Buckingham rzecznik premiera Borisa Johnsona.

Kolejne wydarzenia bez udziału królowej

Wtorkowa ceremonia to kolejne wydarzenie w ostatnich miesiącach, które 96-letnia królowa musi opuścić. Elżbieta II nie wzięła między innymi udziału w nabożeństwie z okazji Świąt Wielkanocnych. Nie pojawi się też na tegorocznych przyjęciach w ogrodach królewskich. Jedynym wydarzeniem w tym roku odbywającym się poza rezydencją, w którym Elżbieta II wzięła udział, było nabożeństwo ku pamięci zmarłego w zeszłym roku księcia Filipa. BBC podkreśla jednak, że monarchini zamierza uczestniczyć w tym tygodniu w innych spotkaniach, w tym w rozmowach z premierem i Tajną Radą, które odbywają się wirtualnie lub telefonicznie.

